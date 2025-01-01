images
Falcon Eyes URK-32TWB зонт-отражатель 70 см
Falcon Eyes
Артикул: NVF-6454

Falcon Eyes URK-32TWB – комбинированный зонт-отражатель, диаметр 70 см, просветный/белый отражающий.

Описание

Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, максимально рассеивается и, увеличивая площадь излучения, равномерно освещает объект съемки. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. 

Белый отражающий зонт позволяет получить более контролируемый и направленный (по сравнению с просветным) равномерный свет и мягкие тени. Не искажает цветовую температуру источника освещения.

Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования. Спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Характеристики:

  • цвет – просветный, белый отражающий, черный
  • диаметр зонта, см – 70
  • глубина зонта, см – 17
  • длина штока, см – 49
  • материал зонта – полиэстер
  • материал спиц – стекловолокно
  • чехол – в комплекте
  • вес - 350 г

