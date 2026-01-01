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-10 %
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К

Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К

Godox
Артикул: DAN-9577

Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный. Bi-color осветитель, мощность 38 Вт, регулируемая цветовая температура 3200K~6500K, CRI≥95, TLCI≥96, 11 спецэффектов, дисплей, шарнирный кронштейн-адаптер, резьбовое отверстие 1/4'’, установка в крепление «башмак».


Описание

Легкий и портативный биколорный источник постоянного света с регулируемой цветовой температурой 3200K~6500K. Универсальное эффективное решение для освещения съемочного пространства для создателей контента – фотографов, видеографов, блогеров и многих других.Легкий и портативный биколорный источник постоянного света с регулируемой цветовой температурой 3200K~6500K. Универсальное эффективное решение для освещения съемочного пространства для создателей контента – фотографов, видеографов, блогеров и многих других.
Интуитивно понятный и экономичный светодиодный светильник LC30Bi позволяет легко настраивать и освещать зону съемки. Светильник обеспечивает яркое и регулируемое освещение для фотосъемки небольших изделий или прямой трансляции. Направленный свет настолько мощный, что он идеально подходит для освещения всего изделия целиком, добавления эффектной подсветки или фокусировки внимания на определенной детали.
Высокие показатели CRI и TLCI, составляющие 95 и 96, обеспечивают высокоточную цветопередачу и естественные цвета съемочного материала. Получения реалистичных цветов особенно важно для съемок, где присутствует человек. Например, во время прямых эфиров, когда тон кожи должен выглядеть натуральным. А также для восприятия коммерческих съемок, например, во время распаковок, где потребитель делает вывод о представляемом продукте.
Легкий и компактный дизайн осветителя (размером примерно с кофейную кружку) обеспечивает хорошее освещение и делает съемочный процесс ярким. Яркость осветителя регулируется в пределах от 0 до 100 % (38 Вт) с шагом 1%, что предоставляет возможность точной настройки.
При размерах 76x76x92 мм и весе всего 299 г осветитель можно легко переносить и устанавливать в очень ограниченном пространстве. Настольный кронштейн позволит установить осветитель в нужном положении и сэкономит место, обеспечивая требуемый световой эффект. Благодаря стандартной резьбе 1/4'' на корпусе устройства, для этих целей целей подойдет, к примеру, легкая стойка Godox 190F или телескопическая штанга Godox ES-TMR (приобретаются отдельно).
Цветовая температура осветителя Godox LITEMONS LC30Bi может устанавливаться в диапазоне 3200K-6500K с шагом 100К. Это поможет световому потоку от осветителя сочетается с другими источниками света. Или создавать художественное освещение в зависимости от творческих задач автора, имитируя естественное или искусственное освещение.
Кроме того, существует модель сбалансированного дневного цвета Godox LITEMONS LC30D с цветовой температурой 5600K.
Чтобы проявить творчество в съемке, на помощь приходят одиннадцать специальных динамических световых эффектов, имитирующих «вспышку» (3 варианта), «молнию» (3 варианта), «телевизор», «разбитую лампочку», «свечу», «огонь» и «фейерверк».
Штатный вариант питания предусматривает подключение осветителя при помощи комплектного сетевого адаптера к стандартной электрической сети 220В 50Гц. Чтобы сделать прибор автономным, возможно подключение к дополнительному девайсу – рукоятке с аккумуляторной площадкой BC60 из набора принадлежностей ML-AK (приобретается отдельно).
Световой поток от Godox LITEMONS LC30Bi можно сформировать и смягчать при помощи дополнительно приобретаемых силиконовых рассеивателей Godox ML- CS1625 и Godox ML-CD15. Рассеиватели уже имеют в комплекте переходное кольцо для установки на Godox LITEMONS LC30, поэтому использовать их совместно не составит никакого труда. В дополнении к очень яркому точечному освещению, пользователь получит мягкий рассеянный свет, подходящий для предметной съемки, записи прямых эфиров, онлайн-уроков, мастер-классов и многого другого.

  • Входная мощность 38 Вт

  • Регулировка яркости с точностью 0%~100% с шагом 1%

  • Регулируемая цветовая температура 3200K~6500K с шагом 100K

  • Высокий индекс цветопередачи: CRI: ≥96, TLCI: ≥97

  • 11 предустановленных световых эффектов в 7 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор», «разбитая лампочка», «свеча», «огонь», «фейерверк».

  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

  • Дисплей для отображения параметров

  • Резьбовое отверстие и наклонный шарнирный кронштейн-адаптер и для установки в «башмак» или на винт 1/4''

    Характеристики:
  • Мощность (макс.) 38Вт
  • Цветовая температура 3200K~6500К (шаг 100К)
  • Регулировка яркости 0%~100% (шаг 1%)
  • CRI 95
  • TLCI 96
  • Освещенность (0.5м / 1м / 2м) 3200К 28200 / 6750 / 1830 люкс4300К 30100 / 8890 / 2420 люкс5600K 27300 / 8010 / 2190 люкс6500К 25200 / 7320 / 2010 люкс
  • Количество спецэффектов 11 видов в 7 категориях
  • Питание DC14В (сетевой адаптер 220В 50Гц)
  • Охлаждение Встроенный малошумный вентилятор
  • Байонет нет
  • Материал корпуса пластик
  • Температура окружающей среды -10°C…40°C
  • Размеры осветителя 76x76x92мм
  • Вес 299г

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