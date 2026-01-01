Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель

Описание

Godox SL100BI – бюджетный, компактный и очень мощный светодиодный осветитель, выдающий световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800K~6500K (в широком диапазоне от «теплого» до «холодного» белого цвета) и регулируемой яркостью от 0 до 100%. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метра со стандартным «зеркальным» рефлектором (входящим в комплект) составляет 32100 лк.





Регулировка параметров устройства может осуществляться как на встроенной панели управления, так и дистанционно – по радиоканалу при помощи пульта ДУ (приобретается дополнительно) или смартфона с помощью приложения Godox Light.

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает освещение с точным воспроизведением цвета, когда объекты на отснятых кадрах выглядят максимально естественно. Правильная цветопередача гарантируется индексами CRI/TLCI>96/97.

SL100BI поддерживают режим световых динамических спецэффектов, которые позволяют имитировать различные сцены, такие как вспышка, молния и т.д.

Панель управления на корпусе осветителя состоит из яркого информативного ЖК-дисплея, двух регуляторов и четырех кнопок управления. Интуитивно понятная легкая система управления позволяет быстро перенастроить параметры осветителя – установить яркость и цветовую температуру, задать номер радиоканала, выбрать световой динамический режим и т.д.

Параметры SL100BI можно регулировать не только на панели управления устройства, но и дистанционно со смартфона с помощью приложения Godox Light или при помощи дополнительного пульта дистанционного управления RC-A6 (приобретается дополнительно). И приложение, и пульт ДУ позволяют дистанционно управлять всеми функциями осветителя и группировать источники света для создания разнообразных схем освещения.

Компактный легкий корпус

Штатное металлическое крепление Bowens совместимо с широким ассортиментом модификаторов света, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки Godox и других производителей, которые используют это популярное крепление.

В корпус осветителя встроен вентилятор, который выполняют функцию «умного охлаждения». Активное охлаждение включается при повышении температуры, чтобы осветитель длительно и непрерывно.

Характеристики: