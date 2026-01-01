Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель

Godox SL100BI – бюджетный, компактный и очень мощный светодиодный осветитель, выдающий световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800K~6500K (в широком диапазоне от «теплого» до «холодного» белого цвета) и регулируемой яркостью от 0 до 100%. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метра со стандартным «зеркальным» рефлектором (входящим в комплект) составляет 32100 лк.
Высокий индекс цветопередачи обеспечивает освещение с точным воспроизведением цвета, когда объекты на отснятых кадрах выглядят максимально естественно. Правильная цветопередача гарантируется индексами CRI/TLCI>96/97.
Панель управления на корпусе осветителя состоит из яркого информативного ЖК-дисплея, двух регуляторов и четырех кнопок управления. Интуитивно понятная легкая система управления позволяет быстро перенастроить параметры осветителя – установить яркость и цветовую температуру, задать номер радиоканала, выбрать световой динамический режим и т.д.
Параметры SL100BI можно регулировать не только на панели управления устройства, но и дистанционно со смартфона с помощью приложения Godox Light или при помощи дополнительного пульта дистанционного управления RC-A6 (приобретается дополнительно). И приложение, и пульт ДУ позволяют дистанционно управлять всеми функциями осветителя и группировать источники света для создания разнообразных схем освещения.
Компактный легкий корпус
Штатное металлическое крепление Bowens совместимо с широким ассортиментом модификаторов света, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки Godox и других производителей, которые используют это популярное крепление.
В корпус осветителя встроен вентилятор, который выполняют функцию «умного охлаждения». Активное охлаждение включается при повышении температуры, чтобы осветитель длительно и непрерывно.
Характеристики:
- Мощность 100Вт
- Цветовая температура 2800K~6500K
- Диапазон регулировки яркости0%~100%
- Освещенность (1м, со стандартным рефлектором)≈32100
- CRI≈96
- TLCI≈97
- Каналы32Группы16 (A, B, C, D, E, F, 0~9)
- Беспроводной идентификатор IDOFF/1-99
- Источник питания100В-240В переменного тока (50/60Гц)
- Диапазон рабочих температур-10°C~40°C
- Количество световых спецэффектов11 видов в 7 категориях
- Способы управленияПриложение Godox Light / пульт управления RC-A6 (приобретается отдельно)
- Дальность действия управления Bluetooth≈30м
- Дальность действия управления 2.4G≈30м
- Угол рассеивания луча120°
- БайонетBowens
- Размер243х205х127мм
- Размер упаковки340х240х215мм
- Вес (без рефлектора)1.6кг
- Вес (без рефлектора)2.8кг