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-10 %
Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель
Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель
Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель
Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель
Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель
Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель
Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель
Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель
Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель
Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель

Godox SL100BI студийный светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-7786

Godox SL100BI - светодиодный осветитель с круглой COB-матрицей, мощность 100 Вт, bi color 2800K~6500K, CRI>96, TLCI>97, регулирование мощности 0–100%, освещенность 32100 лк, байонет Bowens, спецэффекты, возможность управления с помощью пульта или смартфона, рефлектор.

Описание

Godox SL100BI – бюджетный, компактный и очень мощный светодиодный осветитель, выдающий световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800K~6500K (в широком диапазоне от «теплого» до «холодного» белого цвета) и регулируемой яркостью от 0 до 100%. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метра со стандартным «зеркальным» рефлектором (входящим в комплект) составляет 32100 лк.


Регулировка параметров устройства может осуществляться как на встроенной панели управления, так и дистанционно – по радиоканалу при помощи пульта ДУ (приобретается дополнительно) или смартфона с помощью приложения Godox Light.

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает освещение с точным воспроизведением цвета, когда объекты на отснятых кадрах выглядят максимально естественно. Правильная цветопередача гарантируется индексами CRI/TLCI>96/97.

SL100BI поддерживают режим световых динамических спецэффектов, которые позволяют имитировать различные сцены, такие как вспышка, молния и т.д.

Панель управления на корпусе осветителя состоит из яркого информативного ЖК-дисплея, двух регуляторов и четырех кнопок управления. Интуитивно понятная легкая система управления позволяет быстро перенастроить параметры осветителя – установить яркость и цветовую температуру, задать номер радиоканала, выбрать световой динамический режим и т.д.

Параметры SL100BI можно регулировать не только на панели управления устройства, но и дистанционно со смартфона с помощью приложения Godox Light или при помощи дополнительного пульта дистанционного управления RC-A6 (приобретается дополнительно). И приложение, и пульт ДУ позволяют дистанционно управлять всеми функциями осветителя и группировать источники света для создания разнообразных схем освещения.

Компактный легкий корпус

Штатное металлическое крепление Bowens совместимо с широким ассортиментом модификаторов света, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки Godox и других производителей, которые используют это популярное крепление.

В корпус осветителя встроен вентилятор, который выполняют функцию «умного охлаждения». Активное охлаждение включается при повышении температуры, чтобы осветитель длительно и непрерывно.

Характеристики:

  • Мощность 100Вт
  • Цветовая температура 2800K~6500K
  • Диапазон регулировки яркости0%~100%
  • Освещенность (1м, со стандартным рефлектором)≈32100
  • CRI≈96
  • TLCI≈97
  • Каналы32Группы16 (A, B, C, D, E, F, 0~9)
  • Беспроводной идентификатор IDOFF/1-99
  • Источник питания100В-240В переменного тока (50/60Гц)
  • Диапазон рабочих температур-10°C~40°C
  • Количество световых спецэффектов11 видов в 7 категориях
  • Способы управленияПриложение Godox Light / пульт управления RC-A6 (приобретается отдельно)
  • Дальность действия управления Bluetooth≈30м
  • Дальность действия управления 2.4G≈30м
  • Угол рассеивания луча120°
  • БайонетBowens
  • Размер243х205х127мм
  • Размер упаковки340х240х215мм
  • Вес (без рефлектора)1.6кг
  • Вес (без рефлектора)2.8кг

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