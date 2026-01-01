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GreenBean LightBag-C сумка на колесах 62x29x25 см
GreenBean LightBag-C сумка на колесах 62x29x25 см
GreenBean LightBag-C сумка на колесах 62x29x25 см
GreenBean LightBag-C сумка на колесах 62x29x25 см
GreenBean LightBag-C сумка на колесах 62x29x25 см

GreenBean LightBag-C сумка на колесах 62x29x25 см

GreenBean
Артикул: MTG-2741

GreenBean LightBag-C сумка на колесах. Предназначена для хранения и транспортировки тяжелых студийных COB-моноблоков с аксессуарами. При минимальных внешних размерах 70х32х34 см, LightBag-С отличается большой вместимостью и выдерживает нагрузку до 25 кг.

Описание

Внутренний объем может быть разделен на шесть секций пятью съемными стенками на липучках для прочной фиксации самого оборудования и аксессуаров. Крышка сумки оснащена дополнительным наружным карманом на молнии для мелких аксессуаров.

Для комфортного пользования в уличных и студийных условиях на внешнем дне сумки предусмотрены 4 крупные ножки высотой 45 мм, которые защищают ткань корпуса от загрязнения.

Удобство транспортировки обеспечено за счет двух ручек с фиксатором, съемного ремня на металлической фурнитуре, телескопической ручки и двух колесиков. Также верхний торец сумки оснащен металлической ручкой на пружине и по углам усилен пластиком.

Сверхпрочная износостойкая сумка-органайзер LightBag-C выполнена из водостойкого полиэстера и ABS пластика, что обеспечивает сохранность оборудования даже в неблагоприятных условиях эксплуатации. Жесткость боковым стенкам придает внутренний пластиковый каркас.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 25 кг
  • Материал Водостойкий полиэстер и ABS пластик
  • Размеры внутренние 62x29x25 см
  • Размеры внешние 70х32х34 см
  • Вес 5,8 кг

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