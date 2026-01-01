GreenBean LightBag-C сумка на колесах 62x29x25 см

Внутренний объем может быть разделен на шесть секций пятью съемными стенками на липучках для прочной фиксации самого оборудования и аксессуаров. Крышка сумки оснащена дополнительным наружным карманом на молнии для мелких аксессуаров.
Для комфортного пользования в уличных и студийных условиях на внешнем дне сумки предусмотрены 4 крупные ножки высотой 45 мм, которые защищают ткань корпуса от загрязнения.
Удобство транспортировки обеспечено за счет двух ручек с фиксатором, съемного ремня на металлической фурнитуре, телескопической ручки и двух колесиков. Также верхний торец сумки оснащен металлической ручкой на пружине и по углам усилен пластиком.
Сверхпрочная износостойкая сумка-органайзер LightBag-C выполнена из водостойкого полиэстера и ABS пластика, что обеспечивает сохранность оборудования даже в неблагоприятных условиях эксплуатации. Жесткость боковым стенкам придает внутренний пластиковый каркас.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка 25 кг
- Материал Водостойкий полиэстер и ABS пластик
- Размеры внутренние 62x29x25 см
- Размеры внешние 70х32х34 см
- Вес 5,8 кг