FST LS-220 стойка студийная 220 см

Стойка FST LS-220 имеет стандартный крепеж 1/4". Предназначена для быстрого монтажа студийного оборудования и его надежной фиксации. У FST LS-220 трехсекционная складная конструкция, позволяющая использовать ее как в студии, так и во время выездных сессий.
Стойка прочная, выдерживает нагрузку до 3 кг. Компактно складывается и становится удобной при транспортировке. Изготовлена из алюминия, окрашенного в черный цвет.
Характеристики:
- материал - алюминий
- цвет - черный
- максимальная нагрузка - 3 кг
- максимальная рабочая высота - 220 см
- минимальная рабочая высота - 82,5 см
- в сложенном виде - 73,5 см
- количество секций - 3
- диаметр секций 25,22,19
- диаметр ножек - 19 мм
- вес - 1,06 кг