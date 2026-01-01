FST LS-220 стойка студийная 220 см

Описание

Стойка FST LS-220 имеет стандартный крепеж 1/4". Предназначена для быстрого монтажа студийного оборудования и его надежной фиксации. У FST LS-220 трехсекционная складная конструкция, позволяющая использовать ее как в студии, так и во время выездных сессий.

Стойка прочная, выдерживает нагрузку до 3 кг. Компактно складывается и становится удобной при транспортировке. Изготовлена из алюминия, окрашенного в черный цвет.

Характеристики: