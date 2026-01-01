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FST LS-220 стойка студийная 220 см
FST LS-220 стойка студийная 220 см

FST LS-220 стойка студийная 220 см

FST
Артикул: MTG-0242

FST LS-220 - стойка для установки студийного осветительного оборудования со стандартным креплением 5/8".

Высота - 220 см, максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 1,06 кг.

Описание

Стойка FST LS-220 имеет стандартный крепеж 1/4". Предназначена для быстрого монтажа студийного оборудования и его надежной фиксации. У FST LS-220 трехсекционная складная конструкция, позволяющая использовать ее как в студии, так и во время выездных сессий.

Стойка прочная, выдерживает нагрузку до 3 кг. Компактно складывается и становится удобной при транспортировке. Изготовлена из алюминия, окрашенного в черный цвет.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • цвет - черный
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • максимальная рабочая высота - 220 см
  • минимальная рабочая высота - 82,5 см
  • в сложенном виде - 73,5 см
  • количество секций - 3
  • диаметр секций 25,22,19
  • диаметр ножек - 19 мм
  • вес - 1,06 кг

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