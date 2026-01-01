images
images
images
images
images
Fotokvant LSR-3700 PRO профессиональная стойка 3.7 м для оборудования с колесами
Fotokvant LSR-3700 PRO профессиональная стойка 3.7 м для оборудования с колесами
Fotokvant LSR-3700 PRO профессиональная стойка 3.7 м для оборудования с колесами
Fotokvant LSR-3700 PRO профессиональная стойка 3.7 м для оборудования с колесами
Fotokvant LSR-3700 PRO профессиональная стойка 3.7 м для оборудования с колесами

Fotokvant LSR-3700 PRO профессиональная стойка 3.7 м для оборудования с колесами

Fotokvant
Артикул: DAN-9721

Fotokvant LSR-3700 PRO профессиональная стойка 3.7 м для оборудования с колесами.  

Описание

Fotokvant LSR-3700 PRO профессиональная стойка 3.7 м для оборудования с колесами

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon SB-FW200 G октобокс 200 см с сотовой решеткой (5х5х5 см)
Арт. NVF-2944
Grifon SB-FW200 G октобокс 200 см с сотовой решеткой (5х5х5 см)
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon SB-FW200 G – восьмиугольный софтбокс с диаметром купола 200 см.

Предназначен для работу со студийными вспышками с креплением типа Bowens. Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс незаменим, когда необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. В комплект входит сотовая решетка 5х5х5 см. Для хранения и транспортировки предсмотрен упаковочный чехол.

13 770 ₽
В корзину
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
Арт. DAN-4046
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

QZSD Q222 Черный штатив с шаровой головой с максимальной высотой 159 см. Компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Максимальная высота - 155 см, в сложенном виде - 58 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Вес - 1,53 кг. Материал - алюминий.

6 960 ₽
В корзину
-10 %
Godox SB-FW80120 софтбокс с сотами
Арт. DAN-4231
Godox SB-FW80120 софтбокс с сотами
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 4 ч

Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами.

Прямоугольный софтбокс размером 80х120 см. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Предназначен для импульсных источников света с байонетом Bowens (байонетное кольцо сменное), отражающая поверхность - серебряная. В комплекте сотовая насадка.

-10 %5 690 ₽
5 120 ₽
В корзину
Phottix (82766) Rani II 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Phottix (82766) Rani II 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Phottix (82766) Rani II 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Арт. DAN-6735
Phottix (82766) Rani II 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Софтрефлектор Phottix (82766) Rani II 85 Folding Beauty Dish серебряный, диаметр - 85 см.

Быстрораскладной отражатель (октобокс), имеет внутреннее крепление из стекловолокна, что позволяет собирать всю конструкцию за короткий промежуток времени. Качество освещения можно сравнить с тем, которое получают от отражателей beаuty dish. Внутренняя поверхность - серебро. Диаметр - 85 см.

12 860 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.