Falcon Eyes ST-808A стойка-тренога 260 см для фото- видеостудии

Описание

Стойка предназначена для использования во время студийной съемки или съемки на выезде. Выдерживает вертикальную осевую нагрузку до 5 кг и послужит надежной опорой для установленного оборудования.

Секции телескопической колонны изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 34,5/29,5/25 мм, которые фиксируются металлическими винтовыми зажимами с пластиковыми ручками. Диаметр ножек - 22 мм.

Пневматический амортизатор защищает установленное оборудование от удара и повреждений, если секции телескопической колонны резко сложить, например, при отпускании винтов во время регулировки высоты.

Стойка оснащена шаровой головкой с резьбой 1/4 дюйма. Винт фиксации угла поворота шарика позволяет закрепить камеру под углом.

В комплект входит чехол для хранения и транспортировки.

Характеристики: