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Falcon Eyes ST-808A стойка-тренога 260 см для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-808A стойка-тренога 260 см для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-808A стойка-тренога 260 см для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-808A стойка-тренога 260 см для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-808A стойка-тренога 260 см для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-808A стойка-тренога 260 см для фото- видеостудии

Falcon Eyes ST-808A стойка-тренога 260 см для фото- видеостудии

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5433

Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808A для фото- видеостудии.

Трехсекционная алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для камер с максимальной нагрузкой 5 кг. Максимальная высота - 260 см, в сложенном состоянии - 101 см. Стойка имеет воздушный амортизатор, адаптер-шпигот 5/8" с винтом 1/4", металлические винтовые зажимы-фиксаторы. Вес - 1,5 кг.

Описание

Стойка предназначена для использования во время студийной съемки или съемки на выезде. Выдерживает вертикальную осевую нагрузку до 5 кг и послужит надежной опорой для установленного оборудования.

Секции телескопической колонны изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 34,5/29,5/25 мм, которые фиксируются металлическими винтовыми зажимами с пластиковыми ручками. Диаметр ножек - 22 мм.

Пневматический амортизатор защищает установленное оборудование от удара и повреждений, если секции телескопической колонны резко сложить, например, при отпускании винтов во время регулировки высоты.

Стойка оснащена шаровой головкой с резьбой 1/4 дюйма. Винт фиксации угла поворота шарика позволяет закрепить камеру под углом.

В комплект входит чехол для хранения и транспортировки.

Характеристики:

  • максимальная высота - 260 см
  • минимальная высота - 101 см
  • длина в сложенном состоянии - 101 см
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • диаметр ножек - 22 мм
  • диаметр секций - 34,5/29,5/25 мм
  • шпигот - 5/8", резьба 1/4"
  • вес стойки - 1,5 кг

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