Falcon Eyes ST-808A стойка-тренога 260 см для фото- видеостудии

Стойка предназначена для использования во время студийной съемки или съемки на выезде. Выдерживает вертикальную осевую нагрузку до 5 кг и послужит надежной опорой для установленного оборудования.
Секции телескопической колонны изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 34,5/29,5/25 мм, которые фиксируются металлическими винтовыми зажимами с пластиковыми ручками. Диаметр ножек - 22 мм.
Пневматический амортизатор защищает установленное оборудование от удара и повреждений, если секции телескопической колонны резко сложить, например, при отпускании винтов во время регулировки высоты.
Стойка оснащена шаровой головкой с резьбой 1/4 дюйма. Винт фиксации угла поворота шарика позволяет закрепить камеру под углом.
В комплект входит чехол для хранения и транспортировки.
Характеристики:
- максимальная высота - 260 см
- минимальная высота - 101 см
- длина в сложенном состоянии - 101 см
- максимальная нагрузка - 5 кг
- диаметр ножек - 22 мм
- диаметр секций - 34,5/29,5/25 мм
- шпигот - 5/8", резьба 1/4"
- вес стойки - 1,5 кг