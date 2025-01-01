images
Grifon FLH-E переходник для установки накамерных фотовспышек

Grifon FLH-E переходник для установки накамерных фотовспышек

Grifon
Артикул: NVF-1653

Grifon FLH-E – переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов.

На установочной площадке имеется зажим для накамерной фотовспышки. Конструкцией предусмотрено отверстие для установки фотозонта. Вес - 0,25 кг.

Описание

Grifon FLH-E переходник для установки накамерных фотовспышек

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon US-101GS silver/gold комбинированный зонт серебро/золото 101 см
Арт. NVF-2283
Grifon US-101GS silver/gold комбинированный зонт серебро/золото 101 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon US-101GS silver/gold – комбинированный зонт с двусторонним сменным куполом серебро/золото. Диаметр 101 см.

1 730 ₽
В корзину
Grifon FLH-M переходник для установки накамерных фотовспышек
Арт. NVF-1895
Grifon FLH-M переходник для установки накамерных фотовспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Переходник Grifon FLH-M для установки накамерных фотовспышек.

Переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона. Установка поворачивается в горизонтальной плоскости на 360 градусов, в вертикальной - на 180. Размер винта муфты - 1/4". Вес - 68 г.

1 150 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s штатив
Арт. DAN-5069
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s штатив
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s – кронштейн-адаптер с мини-штативом, который крепится к iPhone 4/4S и позволяет расположить его вертикально или горизонтально.

Адаптер можно использовать как отдельно, так и установив на мини-штатив из комплекта поставки или на любой другой. Кроме того, он достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане и быть всегда под рукой. Вес - 80 грамм.

-15 %490 ₽
410 ₽
В корзину

Видео

Профессионально о микрофонах
Профессионально о микрофонах
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера