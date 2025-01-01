Артикул: NVF-1653

Grifon FLH-E – переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов.

На установочной площадке имеется зажим для накамерной фотовспышки. Конструкцией предусмотрено отверстие для установки фотозонта. Вес - 0,25 кг.