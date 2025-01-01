Grifon US-101GS silver/gold – комбинированный зонт с двусторонним сменным куполом серебро/золото. Диаметр 101 см.
Grifon FLH-E – переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов.
На установочной площадке имеется зажим для накамерной фотовспышки. Конструкцией предусмотрено отверстие для установки фотозонта. Вес - 0,25 кг.
Переходник Grifon FLH-M для установки накамерных фотовспышек.
Переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона. Установка поворачивается в горизонтальной плоскости на 360 градусов, в вертикальной - на 180. Размер винта муфты - 1/4". Вес - 68 г.
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s – кронштейн-адаптер с мини-штативом, который крепится к iPhone 4/4S и позволяет расположить его вертикально или горизонтально.
Адаптер можно использовать как отдельно, так и установив на мини-штатив из комплекта поставки или на любой другой. Кроме того, он достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане и быть всегда под рукой. Вес - 80 грамм.
