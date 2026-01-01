Raylab RL-FA011 шторки с цветными фильтрами

Raylab LS002- студийная стойка с пружинной амортизатором для установки оборудования, высота 260 cм. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Шторки Raylab RL-FA011 с цветными фильтрами.
Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, цветных фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются четырех цветов: красный, желтый, синий и зеленый. Шторки предназначены для ограничения светового потока. Подходят для любых семидюймовых отражателей. Посадочный диаметр - 7" (18 см).
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Raylab LS002- студийная стойка с пружинной амортизатором для установки оборудования, высота 260 cм. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки.
Raylab Rossa RS-300 вспышка студийная. Имеет встроенный приёмник радио синхронизатора, а так же активную систему охлаждения, которая позволяет работать длительное время без перерывов. Моноблок включает в себя
Raylab SU-04 зонт комбинированный черный/серебристый 100 см.
Двусторонний фотозонт SU-04 имеет переворачивающуюся поверхность. В сравнении с белым, потери света на отражение при использовании черного или серебристого зонтов значительно меньшие. И черная и серебристая поверхности делают световой поток равномерным, достаточно жестким и контрастным. От зчерного цветовая температура немного понижается, и свет становится теплее, как свет послеполуденного солнца. От серебра цветовая температура не изменяется, и световой поток напоминает дневной солнечный свет в безоблачный день.
Fotokvant AR-144-HE - переходное кольцо-адаптер Hensel 144 мм.
Предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Hensel. Диаметр - 144 мм.
Рефлектор Raylab RL-FA005 7" предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света, смягчает переход теней.
Grifon SBQ-9090 – предназначен для установки на студийные вспышки, оснащенные байонетом Bowens.
Закрытая конфигурация жаропрочного софтбокса позволяет избегать ненужных бликов и потерь света. Мягкость светотеневого рисунка достигается с помощью рассеивающей поверхности большой площади (90х90 см) со специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Вес - 1,2 кг.
Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.