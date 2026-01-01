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Raylab RL-FA011 шторки с цветными фильтрами
Raylab RL-FA011 шторки с цветными фильтрами
Raylab RL-FA011 шторки с цветными фильтрами
Raylab RL-FA011 шторки с цветными фильтрами
Raylab RL-FA011 шторки с цветными фильтрами
Raylab RL-FA011 шторки с цветными фильтрами

Raylab RL-FA011 шторки с цветными фильтрами

Raylab
Артикул: DAN-7769

Шторки Raylab RL-FA011 с цветными фильтрами.

Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, цветных фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются четырех цветов: красный, желтый, синий и зеленый. Шторки предназначены для ограничения светового потока. Подходят для любых семидюймовых отражателей. Посадочный диаметр - 7" (18 см).

Описание

Raylab RL-FA011 шторки с цветными фильтрами

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