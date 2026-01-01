Falcon Eyes LS-1020/B стойка студийная

Описание

Данную модель стойки удобно использовать в студийной и в предметной фотосъемке, например, для подсветки фона, фотостола или фотобокса.

Секции соединяются с помощью надежных клипсовых зажимов. Посадочное крепление диаметром 5/8" с резьбой 1/4" позволяет устанавливать практически любое осветительное оборудование или вспомогательный аксессуар. Модель комплектуется дополнительным креплением диаметром 5/8" с резьбой 1/4", которое устанавливается на ножке и позволяет установить осветитель максимально низко. В комплекте чехол на молнии.

Характеристики: