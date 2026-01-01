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Falcon Eyes LS-1020/B стойка студийная

Falcon Eyes LS-1020/B стойка студийная

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2921

Falcon Eyes LS-1020/B – трехсекционная алюминиевая стойка без амортизатора. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8", имеет пластиковые винтовые зажимы. Вес стойки – 1,2 кг. Максимальная высота – 102 см, в сложенном состоянии занимает 41 см.

Описание

Данную модель стойки удобно использовать в студийной и в предметной фотосъемке, например, для подсветки фона, фотостола или фотобокса.

Секции соединяются с помощью надежных клипсовых зажимов. Посадочное крепление диаметром 5/8" с резьбой 1/4" позволяет устанавливать практически любое осветительное оборудование или вспомогательный аксессуар. Модель комплектуется дополнительным креплением диаметром 5/8" с резьбой 1/4", которое устанавливается на ножке и позволяет установить осветитель максимально низко. В комплекте чехол на молнии.

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 102
  • минимальная высота, см – 41
  • длина в сложенном состоянии, см – 41
  • размах треноги (S), см – 46
  • максимальная нагрузка, кг – 2,5
  • диаметр ножек, мм – 16
  • диаметр секций, мм – 16/20/24
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 0,5

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