Falcon Eyes LS-1020/B стойка студийная

Данную модель стойки удобно использовать в студийной и в предметной фотосъемке, например, для подсветки фона, фотостола или фотобокса.
Секции соединяются с помощью надежных клипсовых зажимов. Посадочное крепление диаметром 5/8" с резьбой 1/4" позволяет устанавливать практически любое осветительное оборудование или вспомогательный аксессуар. Модель комплектуется дополнительным креплением диаметром 5/8" с резьбой 1/4", которое устанавливается на ножке и позволяет установить осветитель максимально низко. В комплекте чехол на молнии.
Характеристики:
- максимальная высота, см – 102
- минимальная высота, см – 41
- длина в сложенном состоянии, см – 41
- размах треноги (S), см – 46
- максимальная нагрузка, кг – 2,5
- диаметр ножек, мм – 16
- диаметр секций, мм – 16/20/24
- крепежный адаптер, дюйм – 5/8
- установка адаптера горизонтально – нет
- резьба, дюйм – 1/4
- вес стойки, кг – 0,5