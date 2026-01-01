Grifon DMR-04 приемник для радиосинхронизатора

Технические характеристики:
- радиус действия, м – ≧25–30
- скорость синхронизации, с – 1/200
- частота – 433 МГц
- совместимость – Nikon, Canon, Sigma, Olympus, Pentax (кроме Sony, Minolta)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon DMR-04 – дополнительный приемник для комплекта радиосинхронизации студийных вспышек с питанием от сети Grifon DM-04. Питание осуществляется от сети 220В. Разъем штекера c6.35mm/c3.5mm. Максимальное рабочее расстояние – до 30 м на открытом пространстве и около 20 м в помещении с препятствиями.
Технические характеристики:
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Fotokvant R-80 цветов 5 в 1 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер – 80 см.