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Grifon DMR-04 приемник для радиосинхронизатора
Grifon DMR-04 приемник для радиосинхронизатора
Grifon DMR-04 приемник для радиосинхронизатора
Grifon DMR-04 приемник для радиосинхронизатора

Grifon DMR-04 приемник для радиосинхронизатора

Grifon
Артикул: NVF-2899

Grifon DMR-04 – дополнительный приемник для комплекта радиосинхронизации студийных вспышек с питанием от сети Grifon DM-04. Питание осуществляется от сети 220В. Разъем штекера c6.35mm/c3.5mm. Максимальное рабочее расстояние – до 30 м на открытом пространстве и около 20 м в помещении с препятствиями.

Описание

Технические характеристики:

  • радиус действия, м – ≧25–30
  • скорость синхронизации, с – 1/200
  • частота – 433 МГц
  • совместимость – Nikon, Canon, Sigma, Olympus, Pentax (кроме Sony, Minolta)

Комплектация

  • Приемник Grifon DMR-04
  • Переходник 6,3 - 3,5

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Как выбрать синхронизатор? Для чего они нужны и какими бывают?

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