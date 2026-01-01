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-10 %
Godox TL-M2 для TL30 двухместный соединитель
Godox TL-M2 для TL30 двухместный соединитель

Godox TL-M2 для TL30 двухместный соединитель

Godox
Артикул: DAN-8635

Двухместный соединитель Godox TL-M2 для TL30- соединитель для двух светодиодных осветителей TL-30который имеет два винта 1/4", с помощью трубчатых осветителей можно реализовать световые полосы различной длины.

Описание

Godox TL-M2 для TL30 двухместный соединитель

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