Godox VC26T Multi для VB26 зарядное устройство

Характеристики:
- Совместимость VB26 (V1)
- Вход 100В - 240В / 1А
- Выход 4,8В / 1,35А*3
- Время зарядки 1,4 ч
- Размер 134 х 68 х 27 мм
- Вес 166 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зарядное устройство для одновременной зарядки до трех аккумуляторов Godox VB26 от вспышки Godox V1. Сетевой кабель входит в комплект.
Характеристики:
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