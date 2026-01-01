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-10 %
Godox VC26T Multi для VB26 зарядное устройство
Godox VC26T Multi для VB26 зарядное устройство
Godox VC26T Multi для VB26 зарядное устройство
Godox VC26T Multi для VB26 зарядное устройство
Godox VC26T Multi для VB26 зарядное устройство

Godox VC26T Multi для VB26 зарядное устройство

Godox
Артикул: DAN-9516

Зарядное устройство для одновременной зарядки до трех аккумуляторов Godox VB26 от вспышки Godox V1. Сетевой кабель входит в комплект.

Описание

Характеристики:

  • Совместимость VB26 (V1)
  • Вход 100В - 240В / 1А
  • Выход 4,8В / 1,35А*3
  • Время зарядки 1,4 ч
  • Размер 134 х 68 х 27 мм
  • Вес 166 г

Комплектация

  • Зарядное устройство Godox VC26T Multi для VB26
  • Сетевой кабель
  • Гарантийный талон

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