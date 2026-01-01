Manfrotto 085BSL перекладина журавль для тяжелого студийного оборудования

Комплект Godox BD-10 Kit для AD300 Pro - соты, шторки, цветные фильтры.
Комплект содержит все необходимое для вспомогательного освещения. Шторки с сотами и цветными гелевыми фильтрами для вспышки Godox AD300 Pro.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 024B – трехсекционный журавль с длиной стрелы 280 см и грузоподъемностью до 20 кг при использовании противовеса. Прендазначено для установки тяжелого студийного освещения.
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Комплект Godox BD-10 Kit для AD300 Pro - соты, шторки, цветные фильтры.
Комплект содержит все необходимое для вспомогательного освещения. Шторки с сотами и цветными гелевыми фильтрами для вспышки Godox AD300 Pro.
Manfrotto 017 комплект колес для стоек.
Колеса устанавливаются на стойки с диметром ножек 19 мм. Допустимая нагрузка 10 кг. В комплекте 3 колеса.
Godox CL10 светодиодный осветитель для видеосъемки — источник постоянного света круглой формы, который создает равномерное освещение объекта съемки. Имеет 39 встроенных световых эффектов и встроенный микрофон, который позволяет выдавать световой сигнал, синхронизированный с ритмом музыки. Портативный осветитель CL10 разработан в качестве видеосвета для веб-трансляций, записи стримов, различных роликов, мастер-классов и многого другого. В режиме RGB можно создать освещение любого цвета (36 000 вариантов ), необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%).
Manfrotto 022 G-Peso – чугунный груз-противовес весом 7 кг, предназначенный для управления журавлем. Также придает стойкам дополнительную устойчивость.
Kupo KCP628B - трехколенный журавль.
Мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки. Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.
Крепежные втулки junior receiver (28 мм) и baby receiver (16 мм) - в комплекте.
Рабочая длинна - 2,8 м. Максимальная нагрузка - 6,8 кг.
Kupo KCP-640M Steel Baby Boom – телескопическая стальная штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 5 кг.
Manfrotto 023 L-Peso – чугунный груз-противовес весом 4,3 кг, предназначенный для управления журавлем. Также придает стойкам дополнительную устойчивость.