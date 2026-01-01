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Manfrotto 085BSL перекладина журавль для тяжелого студийного оборудования

Manfrotto 085BSL перекладина журавль для тяжелого студийного оборудования

Manfrotto
Артикул: DAN-0238

Manfrotto 024B – трехсекционный журавль с длиной стрелы 280 см и грузоподъемностью до 20 кг при использовании противовеса. Прендазначено для установки тяжелого студийного освещения.

Описание

Manfrotto 085BSL перекладина журавль для тяжелого студийного оборудования

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