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Kupo KCP628B KUPO Steel heavy duty baby boom arm журавль

Kupo KCP628B KUPO Steel heavy duty baby boom arm журавль

Kupo
Артикул: NVF-9918

Kupo KCP628B - трехколенный журавль.

Мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки. Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.

Крепежные втулки junior receiver (28 мм) и baby receiver (16 мм) - в комплекте.

Рабочая длинна - 2,8 м. Максимальная нагрузка - 6,8 кг. 

Описание

Характеристики:

  • длина в разобранном виде, см - 93
  • максимальная длина, см - 280
  • вес, кг - 8,9
  • максимальная нагрузка, кг - 6,8 (при максимальном выдвижении)
  • максимальный противовес, кг - 20 (противовес 4,55 кг в  комплекте)

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