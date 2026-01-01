Kupo KCP628B KUPO Steel heavy duty baby boom arm журавль

Характеристики:
- длина в разобранном виде, см - 93
- максимальная длина, см - 280
- вес, кг - 8,9
- максимальная нагрузка, кг - 6,8 (при максимальном выдвижении)
- максимальный противовес, кг - 20 (противовес 4,55 кг в комплекте)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP628B - трехколенный журавль.
Мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки. Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.
Крепежные втулки junior receiver (28 мм) и baby receiver (16 мм) - в комплекте.
Рабочая длинна - 2,8 м. Максимальная нагрузка - 6,8 кг.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Kupo 300M High roller stand – студийная комбинированная стойка с низким основанием. Изготовлена из хромированной стали. Модель оснащена колесиками с тормозами. Максимальная нагрузка – 40 кг. Высота варьирует от 164 до 428 см. Диаметр основания – 129 см. Вес стойки – 11,39 кг.
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
KUPO KSD-1680L 35LB Sand Bag Empty мешок для песка 16 кг
Сумка-противовес в форме "седловой сумки". Оснащена упрочненной ручкой с усиленной фиксацией и фирменным ярлыком для удобства идентификации. Предусмотрена ручка-петля для подвешивания к стойке.
Manfrotto 017 комплект колес для стоек.
Колеса устанавливаются на стойки с диметром ножек 19 мм. Допустимая нагрузка 10 кг. В комплекте 3 колеса.
Складной тканевый фон Lastolite LB56GW серый/белый, размером 150х180 см.
Фон изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован чехлом.
Кольцо-адаптер переходное Falcon Eyes SN-PF-BW для насадок с байонетом Bowens на вспышки Profoto.