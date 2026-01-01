Godox BD-10 Kit шторки для AD300Pro

Арт. DAN-8657

Октобокс Godox SB-UFW95 – быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 95 см с тканевыми сотами в комплекте. Октобокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками и осветителями с байонетом (кольцо байонета сменное, диаметром 145 мм). Подходит для использования не только с источниками света Godox, но и осветителями других производителей.

Октобоксы отлично подойдут для портретной или предметной съемки, где важна круглая форма светового пучка или естественный почти круглый блик на предмете или в глазах модели.

Благодаря большой площади окстобоксы позволяют получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и теней на снимаемом объекте или фоне.

Закрытая конструкция октобокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки.

Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри октобокса.

Два белых полупрозрачных тканевых рассеивателя делают свет более мягким и равномерным.

Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю октобокса. Соты ограничивают световой поток и делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.

Тент октобокса натягивается на легкий металлический каркас и раскрывается как зонт. Сборка не займет много времени – через пару минут октобокс будет готов к работе.