Godox BD-10 Kit шторки для AD300Pro

Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Комплект Godox BD-10 Kit для AD300 Pro - соты, шторки, цветные фильтры.
Комплект содержит все необходимое для вспомогательного освещения. Шторки с сотами и цветными гелевыми фильтрами для вспышки Godox AD300 Pro.
Четырехлепестковые металлические шторки легко устанавливаются на рефлектор вспышки Godox AD300 pro и не требуют дополнительного крепления. Также в комплект входит красный, желтый, синий и зеленый фильтры для создания цветного освещения и сотовая насадка, чтобы сделать световое пятно более равномерным от края к центру.
Характеристики:
Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Fotokvant RMU-2 – двойная муфта.
Предназначена для крепления к журавлю, штативу или трубе телескопических удочек, а также системных труб различного диаметра и длины под необходимым углом. Посадочный диаметр отверстий: 19 мм; 22 мм; 25 мм; 28 мм. Вес - 0,3 кг.
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-228.
Накамерный осветитель на базе 228 светодиодов мощностью 20 Вт, предназначен для профессиональной работы с видео- и фотокамерами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом.
Октобокс Godox SB-UFW95 – быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 95 см с тканевыми сотами в комплекте. Октобокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками и осветителями с байонетом (кольцо байонета сменное, диаметром 145 мм). Подходит для использования не только с источниками света Godox, но и осветителями других производителей.
Октобоксы отлично подойдут для портретной или предметной съемки, где важна круглая форма светового пучка или естественный почти круглый блик на предмете или в глазах модели.
Благодаря большой площади окстобоксы позволяют получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и теней на снимаемом объекте или фоне.
Закрытая конструкция октобокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки.
Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри октобокса.
Два белых полупрозрачных тканевых рассеивателя делают свет более мягким и равномерным.
Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю октобокса. Соты ограничивают световой поток и делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.
Тент октобокса натягивается на легкий металлический каркас и раскрывается как зонт. Сборка не займет много времени – через пару минут октобокс будет готов к работе.
