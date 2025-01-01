Manfrotto 022 G-Peso противовес 7 кг для журавля

Арт. DAN-2000

Profoto Bag S Plus (330227) сумка для транспортировки и хранения трех моноблоков Profoto B1X, D1 или D2.

Также, можно разместить два моноблока Profoto B1X, D1 или D2 с установленным стеклянным пайрексом. Изготовлена из высококачественных материалов и фурнитуры. Рассчитана на долгую эксплуатацию. Удобные ручки для переноски и комфортный съемный плечевой ремень.