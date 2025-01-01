Manfrotto 022 G-Peso противовес 7 кг для журавля

Manfrotto 110 – колеса для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка 60 кг. Комплект из 3 штук.
Manfrotto 022 G-Peso – чугунный груз-противовес весом 7 кг, предназначенный для управления журавлем. Также придает стойкам дополнительную устойчивость.
Avenger D600 BOOM ARM W/SLIDING ATTACHMENT – телескопический журавль с нагрузкой от 7 до 30 кг. Устанавливается на стойку со стандартным креплением внешнего адаптера 5/8" (16 мм).
Avenger D600CB BOOM ARM W/SLDNG ATTACH BLACK – телескопический журавль с нагрузкой от 7 до 30 кг. Устанавливается на стойку со стандартным креплением внешнего адаптера 5/8" (16 мм).
Kupo KCP-640M Steel Baby Boom – телескопическая стальная штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 5 кг.
Kupo Pivoting boom arm clamp – поворотный зажим-крепление для журавля с диаметром штанги 35 мм.
Вес - 2,5 кг.
Manfrotto 023 L-Peso – чугунный груз-противовес весом 4,3 кг, предназначенный для управления журавлем. Также придает стойкам дополнительную устойчивость.
Manfrotto 024B – трехсекционный журавль с длиной стрелы 280 см и грузоподъемностью до 20 кг при использовании противовеса. Прендазначено для установки тяжелого студийного освещения.
Grifon B-22 Т - ролики с тормозом для стоек.
Комплект роликов для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. Ролики оборудованы системой тормоза и обладают высокой эргономичностью и функциональностью. Позволяют легко и удобно перемещать стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием по студии.
Выдерживают максимальный вес осветительного оборудования до 19 кг. Диаметр колеса - 50 мм. Диаметр посадочного места - 22 мм.
Импульсная лампа Profoto (331523) Flashtube для моноблоков серии D1 500/1000.
Лампа имеет ультрафиолетовое покрытие. Максимальная мощность лампы 1000 Дж, цветовая температура 5600 К. Используется с моноблоками серии D1 500/1000.
Profoto Bag S Plus (330227) сумка для транспортировки и хранения трех моноблоков Profoto B1X, D1 или D2.
Также, можно разместить два моноблока Profoto B1X, D1 или D2 с установленным стеклянным пайрексом. Изготовлена из высококачественных материалов и фурнитуры. Рассчитана на долгую эксплуатацию. Удобные ручки для переноски и комфортный съемный плечевой ремень.
Manfrotto 017 комплект колес для стоек.
Колеса устанавливаются на стойки с диметром ножек 19 мм. Допустимая нагрузка 10 кг. В комплекте 3 колеса.
