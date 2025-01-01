images
Manfrotto 022 G-Peso противовес 7 кг для журавля

Manfrotto
Manfrotto 022 G-Peso – чугунный груз-противовес весом 7 кг, предназначенный для управления журавлем. Также придает стойкам дополнительную устойчивость.

Manfrotto 110 колеса для стоек диаметр ножек 22 мм
Manfrotto 110 колеса для стоек диаметр ножек 22 мм
Manfrotto 110 – колеса для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка 60 кг. Комплект из 3 штук.

Avenger D600 Boom arm журавль телескопической штангой
Avenger D600 Boom arm журавль телескопической штангой
Avenger D600 BOOM ARM W/SLIDING ATTACHMENT – телескопический журавль с нагрузкой от 7 до 30 кг. Устанавливается на стойку со стандартным креплением внешнего адаптера 5/8" (16 мм).

Avenger D600CB BOOM ARM W/SLDNG ATTACH BLACK штанга журавль телескопическая
Avenger D600CB BOOM ARM W/SLDNG ATTACH BLACK штанга журавль телескопическая
Avenger D600CB BOOM ARM W/SLDNG ATTACH BLACK – телескопический журавль с нагрузкой от 7 до 30 кг. Устанавливается на стойку со стандартным креплением внешнего адаптера 5/8" (16 мм).

Kupo KCP-640M Steel Baby Boom журавль
Kupo KCP-640M Steel Baby Boom журавль
Kupo KCP-640M Steel Baby Boom – телескопическая стальная штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 5 кг.

Kupo KCP645 Pivoting boom arm clamp шарнирный зажим для кронштейна-журавля
Kupo KCP645 Pivoting boom arm clamp шарнирный зажим для кронштейна-журавля
Kupo Pivoting boom arm clamp – поворотный зажим-крепление для журавля с диаметром штанги 35 мм.

Вес - 2,5 кг.

Manfrotto 023 L-Peso противовес
Manfrotto 023 L-Peso противовес
Manfrotto 023 L-Peso – чугунный груз-противовес весом 4,3 кг, предназначенный для управления журавлем. Также придает стойкам дополнительную устойчивость.

Manfrotto 085BSL перекладина журавль для тяжелого студийного оборудования
Manfrotto 085BSL перекладина журавль для тяжелого студийного оборудования
Manfrotto 024B – трехсекционный журавль с длиной стрелы 280 см и грузоподъемностью до 20 кг при использовании противовеса. Прендазначено для установки тяжелого студийного освещения.

Grifon B-22 Т ролики для стоек с тормозом
Grifon B-22 Т ролики для стоек с тормозом
Grifon B-22 Т - ролики с тормозом для стоек.

Комплект роликов для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. Ролики оборудованы системой тормоза и обладают высокой эргономичностью и функциональностью. Позволяют легко и удобно перемещать стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием по студии.

Выдерживают максимальный вес осветительного оборудования до 19 кг. Диаметр колеса - 50 мм. Диаметр посадочного места - 22 мм. 

Profoto (331523) импульсная лампа Flashtube для моноблоков серии D1 500/1000
Profoto (331523) импульсная лампа Flashtube для моноблоков серии D1 500/1000
Импульсная лампа Profoto (331523) Flashtube для моноблоков серии D1 500/1000.

Лампа имеет ультрафиолетовое покрытие. Максимальная мощность лампы 1000 Дж, цветовая температура 5600 К. Используется с моноблоками серии D1 500/1000.

  

Profoto (330227) Bag S Plus сумка
Profoto (330227) Bag S Plus сумка
Profoto Bag S Plus (330227) сумка для транспортировки и хранения трех моноблоков Profoto B1X, D1 или D2.

Также, можно разместить два моноблока Profoto B1X, D1 или D2 с установленным стеклянным пайрексом. Изготовлена из высококачественных материалов и фурнитуры. Рассчитана на долгую эксплуатацию. Удобные ручки для переноски и комфортный съемный плечевой ремень.

Manfrotto 017 колеса для стоек 19 мм
Manfrotto 017 колеса для стоек 19 мм
Manfrotto 017 комплект колес для стоек.

Колеса устанавливаются на стойки с диметром ножек 19 мм. Допустимая нагрузка 10 кг. В комплекте 3 колеса.

Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
