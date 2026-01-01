Grifon AP-3480MT автопол-распорка с треногой

Характеристики:
- количество секций – 3
- максимальная высота, см – 348
- минимальная высота, см – 232
- в сложенном виде - 140 см
- диаметр ножек - 25 мм
- диаметр секций - 45,40 мм
- максимальная нагрузка - 10 кг
- вес, кг – 3,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon AP-3480MT – конструкция разработана специально для создания достаточно крепкой вертикальной опоры.
Наличие присосок на нижней и верхней частях позволяют установить данную металлическую стойку между полом и потолком. При применении пары таких автополов можно сконструировать крепление для фона. После установки распорки между полом и потолком, ноги стойки можно собрать, чтобы не занимать лишнее место в студии.
Характеристики:
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Отражатель Fotokvant R5-90120 5 в 1 с пятью цветами (белый, черный, серебряный, золотой и на просвет) размером 91х122 см.
Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер - 91х122 см.
Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см. Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.
Телескопическая перекладина Fotokvant V-30 для установки студийных фонов шириной от 125 см до 300 см. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Предусмотрено стандартное крепление, типа пальцы, на стойки диаметром 5/8". Максимальная длина - 300 см. Вес - 1,1 кг.
Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.
Звездообразный винт Fotokvant M6-S для студийного оборудования.
Винт со стандартной резьбой М6 и звездообразной головкой для крепления студийного оборудования. Звездообразная форма головки дает возможность комфортно и с достаточным усилием зажать винт рукой, не применяя специальных ключей. Винт - металлический, головка выполнена из технополимера. Длина резьбовой части - 25 мм.
Manfrotto 044 – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей.
Устанавливаются на стойки-распорки Autopole с помощью зажимов Super Clamp 035, которые входят в комплект.