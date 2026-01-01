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Grifon AP-3480MT автопол-распорка с треногой
Grifon AP-3480MT автопол-распорка с треногой
Grifon AP-3480MT автопол-распорка с треногой
Grifon AP-3480MT автопол-распорка с треногой
Grifon AP-3480MT автопол-распорка с треногой
Grifon AP-3480MT автопол-распорка с треногой

Grifon AP-3480MT автопол-распорка с треногой

Grifon
Артикул: NVF-1532

Grifon AP-3480MT – конструкция разработана специально для создания достаточно крепкой вертикальной опоры.

Наличие присосок на нижней и верхней частях позволяют установить данную металлическую стойку между полом и потолком. При применении пары таких автополов можно сконструировать крепление для фона. После установки распорки между полом и потолком, ноги стойки можно собрать, чтобы не занимать лишнее место в студии.

Описание

Характеристики:

  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 348
  • минимальная высота, см – 232
  • в сложенном виде - 140 см
  • диаметр ножек - 25 мм
  • диаметр секций - 45,40 мм
  • максимальная нагрузка - 10 кг
  • вес, кг – 3,5

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