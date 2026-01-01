GreenBean Stand 220 стойка

- максимальная высота, см – 222
- минимальная высота, см – 50
- размах треноги, см – 66–102
- максимальная нагрузка, кг – 2,5
- количество секций – 5
- диаметр секций, мм – 13/16/19/22/25
- диаметр секций ножек, мм– 16/19
- крепежный адаптер, дюйм – 5/8 (с резьбой 1/4)
- зажимы-фиксаторы – винтовые
- материал стойки – алюминиево-магниевый сплав
- амортизатор – нет
- длина в сложенном виде, см – 49
- вес стойки, кг – 1,3
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.