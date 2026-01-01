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-10 %
GreenBean Stand 220 стойка

GreenBean Stand 220 стойка

GreenBean
Артикул: OLE-0554

GreenBean Stand 220 – алюминиевая пятисекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2,5 кг. Имеет стандартное крепление головки 5/8 дюйма, резьбу 1/4 дюйма, вес 1,3 кг.  Высота варьируется от 50 до 222 см.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 222
  • минимальная высота, см – 50
  • размах треноги, см – 66–102
  • максимальная нагрузка, кг – 2,5
  • количество секций – 5
  • диаметр секций, мм – 13/16/19/22/25
  • диаметр секций ножек, мм– 16/19
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8 (с резьбой 1/4)
  • зажимы-фиксаторы – винтовые
  • материал стойки – алюминиево-магниевый сплав
  • амортизатор – нет
  • длина в сложенном виде, см – 49
  • вес стойки, кг – 1,3

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