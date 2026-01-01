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QZSD Q298H-WOH штатив высотой 191 см с горизонтальной колонной без головы
QZSD Q298H-WOH штатив высотой 191 см с горизонтальной колонной без головы
QZSD Q298H-WOH штатив высотой 191 см с горизонтальной колонной без головы
QZSD Q298H-WOH штатив высотой 191 см с горизонтальной колонной без головы
QZSD Q298H-WOH штатив высотой 191 см с горизонтальной колонной без головы

QZSD Q298H-WOH штатив высотой 191 см с горизонтальной колонной без головы

QZSD
Артикул: MTG-0883

QZSD Q298H-WOH штатив высотой 191 см с горизонтальной колонной без головы. Четырехсекционный алюминиевый штатив оснащен горизонтальной колонной. Максимальная высота - 191 см без головы. Максимальная нагрузка - 8 кг. Вес 1,77 кг. Резьба под голову 3/4". 

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Центральная колонна может переворачиваться для съемки в горизонтальное положение. Есть крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,77 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 2 метра, а длина в собранном состоянии - всего 66 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики штатива:

  • максимальная рабочая высота - 191 см
  • в сложенном состоянии - 60 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • вес - 1,77 кг
  • резьба 3/4"


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