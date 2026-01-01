QZSD Q298H-WOH штатив высотой 191 см с горизонтальной колонной без головы

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Центральная колонна может переворачиваться для съемки в горизонтальное положение. Есть крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,77 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 2 метра, а длина в собранном состоянии - всего 66 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики штатива:



максимальная рабочая высота - 191 см

в сложенном состоянии - 60 см

материал - алюминий

максимальная нагрузка - 8 кг

вес - 1,77 кг

резьба 3/4"



