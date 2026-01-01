images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes WB-1200 перекладина настенная
Falcon Eyes WB-1200 перекладина настенная
Falcon Eyes WB-1200 перекладина настенная
Falcon Eyes WB-1200 перекладина настенная

Falcon Eyes WB-1200 перекладина настенная

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8970

Falcon Eyes WB-1200 – перекладина настенная (журавль-турник).

Перекладина предназначена для установки осветительного оборудования, имеет установочный адаптер 5/8" с винтами 1/4" и 3/8".

Описание

Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно повернуть вдоль стены. Две секции имеют масимальную длину стрелы 125 см. Конструкция крепится к вертикальной поверхности, для ее установки требуются различные крепежные приспособления. Установочный адаптер съемный и имеет возможность горизонтальной установки.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – до 8
  • длина стрелы, см – от 70 до 125
  • количество секций – 2
  • диаметр секций, мм – 30/35
  • материал стрела – алюминиевый сплав
  • материал крепежная пластина – сталь
  • размер крепежной пластины, мм – 302х137
  • вес перекладины, кг – 2,3

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon LED LFV-Q60WS лампа светодиодная 105 диодов с дистанционным пультом
Grifon LED LFV-Q60WS лампа светодиодная 105 диодов с дистанционным пультом
Grifon LED LFV-Q60WS лампа светодиодная 105 диодов с дистанционным пультом
Арт. NVF-9778
Grifon LED LFV-Q60WS лампа светодиодная 105 диодов с дистанционным пультом
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon LED LFV-Q60WS - лампа светодиодная с пультом управления и встроенным вентилятором охлаждения.

Пульт управления работает от батареек, которые следует приобрести отдельно. Легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов, дистанционно регулируемой яркостью светового потока и уровнем цветопередачи CRI 82. Осветитель предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 60 Вт.

3 680 ₽
В корзину
-6 %
Grifon CLD-35 зажим двойной
Grifon CLD-35 зажим двойной
Grifon CLD-35 зажим двойной
Арт. OLE-1284
Grifon CLD-35 зажим двойной
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 5 ч

Grifon CLD-35 – металлический двойной зажим. Используется для монтажа различного студийного оборудования диаметром от 10 до 35 мм перпендикулярно друг к другу. Вес - 0,4 кг.

-6.45 %620 ₽
580 ₽
В корзину
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Арт. NVF-2300
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

5 020 ₽
В корзину

Видео

Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
Роберт Франк - выдающийся мастер документального фото
Роберт Франк - выдающийся мастер документального фото
Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.