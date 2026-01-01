Falcon Eyes WB-1200 перекладина настенная

Описание

Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно повернуть вдоль стены. Две секции имеют масимальную длину стрелы 125 см. Конструкция крепится к вертикальной поверхности, для ее установки требуются различные крепежные приспособления. Установочный адаптер съемный и имеет возможность горизонтальной установки.

Характеристики: