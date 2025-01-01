images
Grifon CLD-35 зажим двойной

Grifon
Артикул: OLE-1284

Grifon CLD-35 – металлический двойной зажим.

Используется для монтажа различного студийного оборудования диаметром от 10 до 35 мм перпендикулярно друг к другу. Вес - 0,4 кг.

Описание

