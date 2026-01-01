Falcon Eyes MBH-600 кронштейн потолочный

Телескопический настенный (потолочный) кронштейн предназначен для установки осветительного оборудования с посадочным диаметром 5/8" или резьбой 1/4" и 3/8" в местах, где нельзя использовать классические стойки и струбцины.
Кронштейн состоит из 2 секций, длина регулируется в пределах 34-55 см. В комплект входит съемный установочный адаптер (шпигот 5/8" с винтами 1/4" и 3/8") с возможностью горизонтальной установки.
Для установки требуются различные крепежные приспособления, в комплект входят 4 анкера (12х45) с гайкой.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг - 3
- количество секций - 2
- длина, см - 34-55
- размер установочной площадки, см - 80х120
- вес кронштейна, кг - 0,63
- размер упаковки, мм - 355х155х55
- вес с упаковкой, - 0,85