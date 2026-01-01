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Falcon Eyes MBH-600 кронштейн потолочный
Falcon Eyes MBH-600 кронштейн потолочный

Falcon Eyes MBH-600 кронштейн потолочный

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1261

Falcon Eyes MBH-600 - кронштейн потолочный.

Кронштейн предназначен для установки осветительного оборудования, имеет установочный адаптер 5/8 дюйма с винтами 1/4 и 3/8 дюйма с возможностью установки адаптера под углом 90 градусов. Максимальная нагрузка - 3 кг.

Описание

Телескопический настенный (потолочный) кронштейн предназначен для установки осветительного оборудования с посадочным диаметром 5/8" или резьбой 1/4" и 3/8" в местах, где нельзя использовать классические стойки и струбцины.

Кронштейн состоит из 2 секций, длина регулируется в пределах 34-55 см. В комплект входит съемный установочный адаптер (шпигот 5/8" с винтами 1/4" и 3/8") с возможностью горизонтальной установки.

Для установки требуются различные крепежные приспособления, в комплект входят 4 анкера (12х45) с гайкой.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг - 3
  • количество секций - 2
  • длина, см - 34-55
  • размер установочной площадки, см - 80х120
  • вес кронштейна, кг - 0,63
  • размер упаковки, мм - 355х155х55
  • вес с упаковкой, - 0,85

Комплектация

  • Кронштейн MBH-600.
  • Анкер с гайкой - 4 шт.

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