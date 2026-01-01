Falcon Eyes MB-180T штанга телескопическая

Описание

Многофункциональная телескопическая штанга Falcon Eyes MB-180T предназначена для монтажа студийного оборудования, установки осветительных приборов и аксессуаров. Falcon Eyes MB-180T может применяться как удлинитель для других штанг, студийных стоек или перекладин.

Совместно с различными зажимами и держателями, например зажимами Falcon Eyes CLD-18, муфтами Falcon Eyes EC-28, кронштейнами Falcon Eyes MBH-700 и т.д., могут составлять различные конструкции для установки и крепления на различных поверхностях – на полу, столах, стенах, других монтажных элементах.

Длина штанги регулируется от 71 до 178 см путем выдвижения телескопических секций. Секции изготавливаются из прочного и легкого алюминиевого профиля и фиксируются винтовыми зажимами из ABS-пластика. Диаметр профиля секций 22/19/16 мм.

На торцах штанги – два несъемных шпигота диаметром 5/8” с винтами 1/4" и 3/8'' соответственно, на которые может устанавливаться разнообразное студийное оборудование – вспышки, осветители, микрофоны и т.д. Максимальная вертикальная нагрузка на штангу – 3 кг.