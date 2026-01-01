Falcon Eyes MB-180T - многофункциональная телескопическая штанга, длиной 71 - 178 см, имеет 3 секции, максимальную нагрузку 3 кг, на концах два несъемных шпигота Ø5/8” с винтами 1/4" и 3/8''.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CL-P110-10 KIT комплект из 10 прищепок 110 мм для фона. Комплект из 10 универсальных зажимов с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 40 мм, обхват трубы до 30 мм.
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Falcon Eyes MB-180T - многофункциональная телескопическая штанга, длиной 71 - 178 см, имеет 3 секции, максимальную нагрузку 3 кг, на концах два несъемных шпигота Ø5/8” с винтами 1/4" и 3/8''.
Godox MS300V вспышка студийная. Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 300 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные характеристики - ведущее число 58, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Модель использует светодиодную лампу пилотного света 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens.
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Поворотный стол Photocycle SC 90 с дистанционным управлением.
Поворотный стол для предметной 3D-съемки. Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-фотосъемки. Максимальная нагрузка - 150 кг. Диаметр диска - 85 см.
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Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Bowens.