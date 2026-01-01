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Fotokvant CL-P110-10 KIT комплект из 10 прищепок 110 мм для фона
Fotokvant CL-P110-10 KIT комплект из 10 прищепок 110 мм для фона
Fotokvant CL-P110-10 KIT комплект из 10 прищепок 110 мм для фона
Fotokvant CL-P110-10 KIT комплект из 10 прищепок 110 мм для фона
Fotokvant CL-P110-10 KIT комплект из 10 прищепок 110 мм для фона

Fotokvant CL-P110-10 KIT комплект из 10 прищепок 110 мм для фона

Fotokvant
Артикул: MTG-2345

Fotokvant CL-P110-10 KIT комплект из 10 прищепок 110 мм для фона. Комплект из 10 универсальных зажимов с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 40 мм, обхват трубы до 30 мм.

Описание

Fotokvant CL-P110-10 KIT комплект из 10 прищепок 110 мм для фона

Комплектация

  • 10 прищепок

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