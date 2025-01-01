Falcon Eyes UR-48S – зонт-отражатель с серебристым покрытием.
Такая отражающая поверхность формирует контрастное освещение большой площади. Диаметр, см – 90. Вес - 400 г.
Paralite KU-4S 30x120 стрипбокс 30x120 см легкосборный.
Легкосборный стрипбокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 30х120 см. Байонет Bowens.
Комплектуется двумя рассеивателями для лучшего распределения света по всей поверхности. Рекомендован к использованию со студийными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens. Так же можно использовать с накамерными вспышками при помощи Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens. Сотовая решетка для модификатора приобретается отдельно Paralite Grid 30x120 соты для KU-4S 30x120.
Мешок GreenBean SandBag 10 для песка.
Мешок используется как противовес для приборов, установленных на кранах, стойках, перекладинах и других опорных системах. Он заполняется песком массой до 10 кг. Карманы для наполнителя надежно закрываются сначала на молнию, затем на застежки-липучки.
Raylab 050 Gentian green фон бумажный генциановый зелёный 2.72x11 м.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-06 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-09 Cobalt фон бумажный 2.72х11 м кобальтовый синий.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-09 размером 2,72х11 м цвет - синий. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Быстроскладной параболический октобокс диаметром 70 см и глубиной 34,1 см. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.
