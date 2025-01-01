Grifon TTL cинхрокабель для Nikon длиной 2 м

Описание

TTL-синхрокабель предназначен для автоматического управления вспышкой с помощью фотокамеры, когда вспышка установлена не на камере, а находится на удалении.

TTL-кабель состоит из двух модулей, соединенных витым шнуром. Один модуль надевается на горячий башмак, второй является горячим башмаком для внешней вспышки.

Накамерный модуль имеет металлический разъем с зажимным кольцом для установки на горячий башмак фотокамеры Nikon. На верхней стороне корпуса имеется горячий башмак для установки других устройств, например, второй вспышки или радиосинхронизатора управления удаленными вспышками. В режиме i-TTL будет работать только одна вспышка.

Удаленный модуль (под вспышку) может устанавливаться на стойку (штатив) или на специальную подставку. Для установки модуля на нижней стороне корпуса предусмотрено резьбовое отверстие 1/4" и пластмассовый разъем под холодный башмак.