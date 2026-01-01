KUPO KT-1824FBD 18” x 24” Full Frame Black Denim флаг черный 45х60 см

Характеристики:
- ткань - Denim
- материал - огнестойкий
- цвет - черная
- степень поглощения - 100 %
- размер - 45 х 60 см
- вес - 0,79 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Флаг KUPO KT-1824FBD 18"x24" Full Frame Black Denim, цвет - черный, размер - 45х60 см.
Светоотсекающий флаг 45х60 см из плотной черной ткани на металлической раме с установочным штырем диаметром 9,5 мм. Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света.
Характеристики:
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