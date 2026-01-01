Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см для организации проводов

Описание

Fotokvant CLH-17B – многоразовая кабельная стяжка-хомут 17 см

Fotokvant CLH-17B (артикул NVF-9703) – это универсальная кабельная стяжка (хомут) длиной 17 см, предназначенная для аккуратной и надёжной организации проводов, кабелей и шнуров. Стяжка помогает поддерживать порядок в студии, на съёмочной площадке, в офисе и дома, предотвращая спутывание и путаницу кабелей.

Изделие изготовлено из прочного и эластичного материала, обеспечивающего надёжную фиксацию без повреждения изоляции кабелей. Чёрный цвет делает стяжку незаметной на большинстве поверхностей. Многоразовая конструкция позволяет использовать её снова и снова, что делает её экономичным и экологичным решением.

Назначение и применение

Организация проводов в студии: для кабелей освещения, питания, синхронизации.

для кабелей освещения, питания, синхронизации. Управление кабелями на съёмочной площадке: предотвращает спутывание и путаницу.

предотвращает спутывание и путаницу. Домашнее использование: для зарядных устройств, кабелей питания, HDMI-шнуров.

для зарядных устройств, кабелей питания, HDMI-шнуров. Офисная работа: организация кабелей на рабочем столе.

Ключевые особенности

Длина 17 см: подходит для связывания пучков кабелей разного диаметра.

подходит для связывания пучков кабелей разного диаметра. Многоразовая конструкция: можно использовать многократно, в отличие от одноразовых стяжек.

можно использовать многократно, в отличие от одноразовых стяжек. Прочный и эластичный материал: надёжная фиксация без повреждения изоляции.

надёжная фиксация без повреждения изоляции. Чёрный цвет: незаметен на большинстве поверхностей и проводов.

незаметен на большинстве поверхностей и проводов. Универсальность: подходит для кабелей разных типов и диаметров.

подходит для кабелей разных типов и диаметров. Простота использования: легко затягивается и ослабляется.

Технические характеристики

Тип: кабельная стяжка-хомут

кабельная стяжка-хомут Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: CLH-17B

CLH-17B Длина: 17 см

17 см Цвет: чёрный

чёрный Материал: прочный эластичный полимер

прочный эластичный полимер Применение: организация проводов и кабелей

Как использовать стяжку

Сборка кабелей: соберите нужные кабели в аккуратный пучок. Обхват: оберните стяжку вокруг пучка кабелей. Фиксация: затяните стяжку до нужной степени, чтобы кабели были зафиксированы, но не передавлены. Ослабление: при необходимости легко ослабьте или снимите стяжку для изменения проводки.

Преимущества использования

Порядок: помогает поддерживать чистоту и организованность на рабочем месте.

помогает поддерживать чистоту и организованность на рабочем месте. Безопасность: предотвращает спутывание кабелей, снижает риск повреждения изоляции.

предотвращает спутывание кабелей, снижает риск повреждения изоляции. Экономия: многоразовое использование заменяет множество одноразовых стяжек.

многоразовое использование заменяет множество одноразовых стяжек. Универсальность: подходит для кабелей разных диаметров и типов.

Для организации всех проводов в студии используйте Комплект из 10 стяжек