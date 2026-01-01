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Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см для организации проводов
Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см для организации проводов
Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см для организации проводов
Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см для организации проводов

Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см для организации проводов

Fotokvant
Артикул: DAN-9570

Стяжка-хомут для проводов. Предназначен для крепления проводов к стойкам. Крепление простое, надежное и легкое.
Крепление проводов в студии необходимо не только для эстетики, но и для безопасности.

Описание

Fotokvant CLH-17B – многоразовая кабельная стяжка-хомут 17 см

Fotokvant CLH-17B (артикул NVF-9703) – это универсальная кабельная стяжка (хомут) длиной 17 см, предназначенная для аккуратной и надёжной организации проводов, кабелей и шнуров. Стяжка помогает поддерживать порядок в студии, на съёмочной площадке, в офисе и дома, предотвращая спутывание и путаницу кабелей.

Изделие изготовлено из прочного и эластичного материала, обеспечивающего надёжную фиксацию без повреждения изоляции кабелей. Чёрный цвет делает стяжку незаметной на большинстве поверхностей. Многоразовая конструкция позволяет использовать её снова и снова, что делает её экономичным и экологичным решением.

Назначение и применение

  • Организация проводов в студии: для кабелей освещения, питания, синхронизации.
  • Управление кабелями на съёмочной площадке: предотвращает спутывание и путаницу.
  • Домашнее использование: для зарядных устройств, кабелей питания, HDMI-шнуров.
  • Офисная работа: организация кабелей на рабочем столе.

Ключевые особенности

  • Длина 17 см: подходит для связывания пучков кабелей разного диаметра.
  • Многоразовая конструкция: можно использовать многократно, в отличие от одноразовых стяжек.
  • Прочный и эластичный материал: надёжная фиксация без повреждения изоляции.
  • Чёрный цвет: незаметен на большинстве поверхностей и проводов.
  • Универсальность: подходит для кабелей разных типов и диаметров.
  • Простота использования: легко затягивается и ослабляется.

Технические характеристики

  • Тип: кабельная стяжка-хомут
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: CLH-17B
  • Длина: 17 см
  • Цвет: чёрный
  • Материал: прочный эластичный полимер
  • Применение: организация проводов и кабелей

Как использовать стяжку

  1. Сборка кабелей: соберите нужные кабели в аккуратный пучок.
  2. Обхват: оберните стяжку вокруг пучка кабелей.
  3. Фиксация: затяните стяжку до нужной степени, чтобы кабели были зафиксированы, но не передавлены.
  4. Ослабление: при необходимости легко ослабьте или снимите стяжку для изменения проводки.

Преимущества использования

  • Порядок: помогает поддерживать чистоту и организованность на рабочем месте.
  • Безопасность: предотвращает спутывание кабелей, снижает риск повреждения изоляции.
  • Экономия: многоразовое использование заменяет множество одноразовых стяжек.
  • Универсальность: подходит для кабелей разных диаметров и типов.

Для организации всех проводов в студии используйте Комплект из 10 стяжек

Комплектация

В стандартную поставку входит кабельная стяжка Fotokvant CLH-17B (1 шт.).

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