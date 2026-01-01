Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см для организации проводов

Fotokvant CLH-17B – многоразовая кабельная стяжка-хомут 17 см
Fotokvant CLH-17B (артикул NVF-9703) – это универсальная кабельная стяжка (хомут) длиной 17 см, предназначенная для аккуратной и надёжной организации проводов, кабелей и шнуров. Стяжка помогает поддерживать порядок в студии, на съёмочной площадке, в офисе и дома, предотвращая спутывание и путаницу кабелей.
Изделие изготовлено из прочного и эластичного материала, обеспечивающего надёжную фиксацию без повреждения изоляции кабелей. Чёрный цвет делает стяжку незаметной на большинстве поверхностей. Многоразовая конструкция позволяет использовать её снова и снова, что делает её экономичным и экологичным решением.
Назначение и применение
- Организация проводов в студии: для кабелей освещения, питания, синхронизации.
- Управление кабелями на съёмочной площадке: предотвращает спутывание и путаницу.
- Домашнее использование: для зарядных устройств, кабелей питания, HDMI-шнуров.
- Офисная работа: организация кабелей на рабочем столе.
Ключевые особенности
- Длина 17 см: подходит для связывания пучков кабелей разного диаметра.
- Многоразовая конструкция: можно использовать многократно, в отличие от одноразовых стяжек.
- Прочный и эластичный материал: надёжная фиксация без повреждения изоляции.
- Чёрный цвет: незаметен на большинстве поверхностей и проводов.
- Универсальность: подходит для кабелей разных типов и диаметров.
- Простота использования: легко затягивается и ослабляется.
Технические характеристики
- Тип: кабельная стяжка-хомут
- Бренд: Fotokvant
- Модель: CLH-17B
- Длина: 17 см
- Цвет: чёрный
- Материал: прочный эластичный полимер
- Применение: организация проводов и кабелей
Как использовать стяжку
- Сборка кабелей: соберите нужные кабели в аккуратный пучок.
- Обхват: оберните стяжку вокруг пучка кабелей.
- Фиксация: затяните стяжку до нужной степени, чтобы кабели были зафиксированы, но не передавлены.
- Ослабление: при необходимости легко ослабьте или снимите стяжку для изменения проводки.
Преимущества использования
- Порядок: помогает поддерживать чистоту и организованность на рабочем месте.
- Безопасность: предотвращает спутывание кабелей, снижает риск повреждения изоляции.
- Экономия: многоразовое использование заменяет множество одноразовых стяжек.
- Универсальность: подходит для кабелей разных диаметров и типов.
Для организации всех проводов в студии используйте Комплект из 10 стяжек