Fotokvant CLH-17 KIT комплект 10 шт стяжек-хомутов черных 17 см

Провод в студии рекомендуем, по возможности, крепить к ножке стойки. В случае, если кто-то проходя мимо, заденет провод, то закрепленный в нижней точке провод, с меньшей вероятностью опрокинет стойку с прибором.
Крепление Fotokvant SEM-01 для монитора с быстросъемным адаптером.
Металлическое крепление позволяющее надежно и быстро установить монитор на стандартную стойку. Крепление оборудовано быстросъемным адаптером. Монитор, установленный на данном креплении, может разворачиваться в альбомный или портретный режимы, а также изменять угол наклона по вертикали в пределах 180 градусов. Посадочные отверстия под крепления 100х100 мм. Вес - 1,5 кг.