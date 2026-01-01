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Fotokvant CLH-17 KIT комплект 10 шт стяжек-хомутов черных 17 см
Fotokvant CLH-17 KIT комплект 10 шт стяжек-хомутов черных 17 см
Fotokvant CLH-17 KIT комплект 10 шт стяжек-хомутов черных 17 см
Fotokvant CLH-17 KIT комплект 10 шт стяжек-хомутов черных 17 см

Fotokvant CLH-17 KIT комплект 10 шт стяжек-хомутов черных 17 см

Fotokvant
Артикул: MTG-0753

Fotokvant CLH-17 KIT комплект 10 шт стяжкек-хомутов черных 17 см.

Стяжка-хомут для проводов. Предназначен для крепления проводов к стойкам. Крепление простое, надежное и легкое.
Крепление проводов в студии необходимо не только для эстетики, но и для безопасности. 


Описание

Провод в студии рекомендуем, по возможности, крепить к ножке стойки. В случае, если кто-то проходя мимо, заденет провод, то закрепленный в нижней точке провод, с меньшей вероятностью опрокинет стойку с прибором.

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