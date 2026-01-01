Fotokvant CLH-17 KIT комплект 10 шт стяжек-хомутов черных 17 см

Артикул: MTG-0753

Fotokvant CLH-17 KIT комплект 10 шт стяжкек-хомутов черных 17 см.

Стяжка-хомут для проводов. Предназначен для крепления проводов к стойкам. Крепление простое, надежное и легкое.

Крепление проводов в студии необходимо не только для эстетики, но и для безопасности.



