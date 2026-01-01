FST W-22 SET колеса для стойки в наборе

Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST W-22 SET – колесики для стоек. Предназначены для легкого и удобного перемещения по студии стоек или журавлей с тяжелым или объемным оборудованием. Подходят для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка, кг – 30. В комплекте 3 шт.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Grifon DMR-16 – дополнительный приемник для радиосинхронизатора.
Приемник со вспышкой соединяется через штекер, предназначен для приема радиосигнала от передатчика DM-04. Питание от сети 100-240V, 50/60Hz.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2110 Black 10, размер - 2,1x6 м, цвет - черный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW.
KUPO Boomgrip Microphone Boom Holder (KS320) – держатель. Используется для установки микрофона или других аксессуаров. Крепится на грип-хед (grip head). Изготовлен из хромированной стали. Длина 32 см, вес – 0,37 кг.