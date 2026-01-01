FST W-22 SET колеса для стойки в наборе

Арт. DAN-5741

до конца распродажи 6 дн, 19 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2110 Black 10, размер - 2,1x6 м, цвет - черный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.



