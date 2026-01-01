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FST W-22 SET колеса для стойки в наборе

FST W-22 SET колеса для стойки в наборе

FST
Артикул: OLE-0820

FST W-22 SET – колесики для стоек. Предназначены для легкого и удобного перемещения по студии стоек или журавлей с тяжелым или объемным оборудованием. Подходят для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка, кг – 30. В комплекте 3 шт.

Описание

FST W-22 SET колеса для стойки в наборе

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