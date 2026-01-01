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Grifon MCH-02 цепь металлическая для систем подъёма фонов ( L 3,8 метра )

Grifon MCH-02 цепь металлическая для систем подъёма фонов ( L 3,8 метра )

Grifon
Артикул: MTG-2037

Grifon MCH-02 цепь металлическая для систем подъёма фонов. Длина 3,8 м.

Описание

Подходит для работы целого семейства подъемных систем для фонов на ручном приводе для сворачивания и разворачивания бумажных фонов. Основа конструкции в таких систем - тройка «цепь – ролик – грузик для утяжеления».

Сколько бумажных фонов может поднять система, ровно столько имеется в ней «троек». И ровно столько должно быть цепей. Все наши системы подъема фонов имеют в своей комплектации цепи, но дополнительная цепь из металла MCH-02 может понадобиться в двух случаях:

Не хватает длины цепи, так как системы подъема зафиксированы на высоте большей, чем стандартная.
Звенья цепи из пластика ломаются, не выдерживая тяжелых рулонов с бумажными фонами. Дело в том, что подъёмники фонов укомплектованы цепями из пластика, которые не подходят, если вы используете длинные широкие бумажные рулоны.
Длина цепи MCH-02 составляет 3,8 м. Ее можно с легкостью уменьшать или увеличивать, удаляя или прибавляя звенья цепи.

Характеристики:

  • длина – 3,8 м;
  • материал – нержавеющая сталь, пластик;
  • вес в упаковке - 690г;
  • вес нетто – 520г;
  • габариты упаковки - 13x5x15см

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