Grifon MCH-02 цепь металлическая для систем подъёма фонов ( L 3,8 метра )

Подходит для работы целого семейства подъемных систем для фонов на ручном приводе для сворачивания и разворачивания бумажных фонов. Основа конструкции в таких систем - тройка «цепь – ролик – грузик для утяжеления».
Сколько бумажных фонов может поднять система, ровно столько имеется в ней «троек». И ровно столько должно быть цепей. Все наши системы подъема фонов имеют в своей комплектации цепи, но дополнительная цепь из металла MCH-02 может понадобиться в двух случаях:
Не хватает длины цепи, так как системы подъема зафиксированы на высоте большей, чем стандартная.
Звенья цепи из пластика ломаются, не выдерживая тяжелых рулонов с бумажными фонами. Дело в том, что подъёмники фонов укомплектованы цепями из пластика, которые не подходят, если вы используете длинные широкие бумажные рулоны.
Длина цепи MCH-02 составляет 3,8 м. Ее можно с легкостью уменьшать или увеличивать, удаляя или прибавляя звенья цепи.
Характеристики:
- длина – 3,8 м;
- материал – нержавеющая сталь, пластик;
- вес в упаковке - 690г;
- вес нетто – 520г;
- габариты упаковки - 13x5x15см