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Fotokvant RAC-BHC-ST держатель для одного фона на стойку
Fotokvant RAC-BHC-ST держатель для одного фона на стойку
Fotokvant RAC-BHC-ST держатель для одного фона на стойку
Fotokvant RAC-BHC-ST держатель для одного фона на стойку
Fotokvant RAC-BHC-ST держатель для одного фона на стойку

Fotokvant RAC-BHC-ST держатель для одного фона на стойку

Fotokvant
Артикул: DAN-7825

Fotokvant RAC-BHC-ST держатель для одного фона на стойку. Позволяют закрепить бумажный или тканевый (на трубе) фон на 2-ух студийных стандартных стойках, например Fotokvant LS-2800S стойка для оборудования с пружинным амортизатором. Обязательно использование Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели) (приобретаются отдельно). В комплекте 2 шт. 

Описание

Fotokvant RAC-BHC-ST держатель для одного фона на стойку

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