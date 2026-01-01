Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-04 размером 1,35х10 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RAC-BHC-ST держатель для одного фона на стойку. Позволяют закрепить бумажный или тканевый (на трубе) фон на 2-ух студийных стандартных стойках, например Fotokvant LS-2800S стойка для оборудования с пружинным амортизатором. Обязательно использование Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели) (приобретаются отдельно). В комплекте 2 шт.
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Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-04 размером 1,35х10 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
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