Fotokvant B-4W-MT автоматическая система подъема 4 фонов

Описание

На данную систему можно устанавливать любые рулонные фоны, намотанные на жесткую тубу диаметром от 40 до 60мм. Кронштейны (крюки) изготовлены из стали. Система позволяет избежать проблем со свисающими цепочками, необходимостью наличия ассистента для размотки фонов и их обслуживания. Удобна и проста в эксплуатации, управляется с помощью пульта ДУ.