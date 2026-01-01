Fotokvant B-4W-MT автоматическая система подъема 4 фонов

На данную систему можно устанавливать любые рулонные фоны, намотанные на жесткую тубу диаметром от 40 до 60мм. Кронштейны (крюки) изготовлены из стали. Система позволяет избежать проблем со свисающими цепочками, необходимостью наличия ассистента для размотки фонов и их обслуживания. Удобна и проста в эксплуатации, управляется с помощью пульта ДУ.
Фон бумажный Raylab 016 Sapphire Blue фон бумажный 2.72x11 м темно-синий.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.