Fotokvant TRS-33x4 потолочная система 3х3 м с 4 пантографами

Описание

Потолочная система Fotokvant TRS-33x4 (3х3 м, 4 пантографа) | Обзор и характеристики

Fotokvant TRS-33x4 — потолочная система 3×3 м с 4 пантографами

Fotokvant TRS-33x4 — это профессиональная подвесная потолочная система для монтажа осветительного оборудования. Она предназначена для фотостудий и больших съёмочных павильонов, где важно освободить пространство на полу и обеспечить максимальную гибкость в размещении источников света. Система состоит из четырёх стационарных рельс, четырёх подвижных ходовых рельс и четырёх пантографов (подвесов). Она крепится к потолку и позволяет устанавливать осветительные приборы в любой точке рабочей зоны размером до 4 на 4 метра. Такая конструкция даёт фотографу полную свободу в изменении схемы освещения без необходимости передвигать стойки по студии.

Основные технические характеристики

Тип системы: подвесная потолочная (рельсовая)

Размер рабочей зоны: до 3 × 4 метра

Количество стационарных рельс: 2

Количество подвижных ходовых рельс: 2

Количество пантографов (подвесов): 4

Крепление: к потолку (требует монтажа)

Материал: металл (алюминиевые рельсы, стальные комплектующие)

Совместимость: с большинством типов студийных осветительных приборов (через стандартные адаптеры 16 мм)

Артикул производителя: DAN-3338

Назначение и преимущества использования

Подвесная система решает ключевые задачи студийной работы.

Освобождение пространства на полу . Отсутствие стоек и штативов на полу позволяет свободно перемещаться по студии, изменять ракурсы, использовать различные фоны и декорации.

. Отсутствие стоек и штативов на полу позволяет свободно перемещаться по студии, изменять ракурсы, использовать различные фоны и декорации. Гибкость в построении света . Осветительные приборы можно перемещать по рельсам вдоль и поперёк рабочей зоны, а также регулировать по высоте с помощью пантографов, не переставляя стойки.

. Осветительные приборы можно перемещать по рельсам вдоль и поперёк рабочей зоны, а также регулировать по высоте с помощью пантографов, не переставляя стойки. Быстрая смена схем освещения . Источники света всегда находятся в подвешенном состоянии, их легко передвинуть и зафиксировать в новом положении.

. Источники света всегда находятся в подвешенном состоянии, их легко передвинуть и зафиксировать в новом положении. Надёжность . Все элементы системы (рельсы, пантографы, крепления) рассчитаны на длительную эксплуатацию и значительный вес осветительных приборов.

. Все элементы системы (рельсы, пантографы, крепления) рассчитаны на длительную эксплуатацию и значительный вес осветительных приборов. Эстетика и порядок . Провода и кабели убираются в короба или подвешиваются вместе с приборами, что исключает спотыкание и создаёт аккуратный вид студии.

. Провода и кабели убираются в короба или подвешиваются вместе с приборами, что исключает спотыкание и создаёт аккуратный вид студии. Безопасность. Все приборы установлены на надежных рельсах и уронить их сложно в отличие от стоек и журавлей.

Все приборы установлены на надежных рельсах и уронить их сложно в отличие от стоек и журавлей. Легкость . Самые тяжелые приборы можно передвигать одной рукой.

. Самые тяжелые приборы можно передвигать одной рукой. Хранение . Подняв все приборы под потолок, можно хранить непосредственно на потолочной системе.

. Подняв все приборы под потолок, можно хранить непосредственно на потолочной системе. Съемка сверху. Пантографы позволяют разместить освещение сверху, не используя дорогостоящих журавлей.

Ключевые компоненты системы

Система TRS-33x4 включает в себя следующие элементы.

Стационарные рельсы 3 м . Монтируются на расстоянии 2 метра друг от друга, непосредственно к потолку и служат направляющими для ходовых рельс.

. Монтируются на расстоянии 2 метра друг от друга, непосредственно к потолку и служат направляющими для ходовых рельс. Ходовые рельсы 3 м . Перемещаются вдоль стационарных, создавая сетку 3×4 м и позволяя устанавливать пантографы в любой точке.

. Перемещаются вдоль стационарных, создавая сетку 3×4 м и позволяя устанавливать пантографы в любой точке. Пантографы (подвесы) . Регулируемые по высоте механизмы, которые опускаются вниз для крепления осветительных приборов и поднимаются вверх, когда они не нужны.

. Регулируемые по высоте механизмы, которые опускаются вниз для крепления осветительных приборов и поднимаются вверх, когда они не нужны. Крепёжные элементы. В комплект входят все необходимые детали для надёжной фиксации рельс к потолку.

Совместимость и примеры использования

Система совместима с широким кругом студийного оборудования.

LED-осветители и моноблоки . Практически все современные студийные источники света имеют крепление для подвеса на пантограф.

. Практически все современные студийные источники света имеют крепление для подвеса на пантограф. Софтбоксы, октобоксы, рефлекторы . Модификаторы света крепятся к осветительным приборам стандартным образом (через байонет).

. Модификаторы света крепятся к осветительным приборам стандартным образом (через байонет). Студии площадью от 16 кв. м . Система рассчитана на помещение длиной и шириной не менее 3 метров.

. Система рассчитана на помещение длиной и шириной не менее 3 метров. Схемы освещения. Подходит для создания как простых (рисующий, заполняющий) схем, так и сложных многоприборных конфигураций.

Важные замечания при монтаже и эксплуатации

Требует профессионального монтажа . Установка системы должна выполняться с учётом нагрузок и типа перекрытий (бетон, дерево, гипсокартон). Рекомендуется привлечение специалистов.

. Установка системы должна выполняться с учётом нагрузок и типа перекрытий (бетон, дерево, гипсокартон). Рекомендуется привлечение специалистов. Учитывайте высоту потолка . Минимальная высота помещения должна позволять опускать пантографы на нужный уровень и поднимать их для освобождения пространства.

. Минимальная высота помещения должна позволять опускать пантографы на нужный уровень и поднимать их для освобождения пространства. Проверяйте надёжность фиксации . Периодически осматривайте все крепления, рельсы и замки пантографов — безопасность оборудования и людей должна быть на первом месте.

. Периодически осматривайте все крепления, рельсы и замки пантографов — безопасность оборудования и людей должна быть на первом месте. Размеры помещения . Система TRS-33x4 рассчитана на зону 3×3 м, поэтому помещение должно иметь соответствующие габариты (не менее 3,5×3,5 м для комфортной работы).

. Система TRS-33x4 рассчитана на зону 3×3 м, поэтому помещение должно иметь соответствующие габариты (не менее 3,5×3,5 м для комфортной работы). Планируйте расположение. Перед монтажом продумайте схему размещения, чтобы рельсы не пересекали проходы и не мешали работе с фоном.

Итоговое впечатление

Fotokvant TRS-33x4 — это профессиональное решение для студий, где ценятся мобильность, скорость и чистота рабочего пространства. Освобождая пол от стоек и штативов, система позволяет фотографу и команде свободно перемещаться, быстро менять схемы света и экспериментировать с освещением. Четыре пантографа в зоне 3×4 м покрывают основные потребности в установке рисующего, заполняющего, контрового и фонового источников. Качество материалов и продуманная конструкция обеспечивают долгую и надёжную эксплуатацию. Для студий, готовых к инвестициям в организацию пространства, это один из лучших способов повысить эффективность съёмочного процесса.