Fotokvant B-3W-MT автоматическая система подъема 3 фонов

На данную систему можно устанавливать любые рулонные фоны, намотанные на жесткую тубу диаметром от 40 до 60мм. Кронштейны (крюки) изготовлены из стали. Система позволяет избежать проблем со свисающими цепочками, необходимостью наличия ассистента для размотки фонов и их обслуживания. Удобна и проста в эксплуатации, управляется с помощью пульта ДУ.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1106 Strong Grey 06, размер - 1,35x6 м, цвет - темно-серый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.