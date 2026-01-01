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Fotokvant B-3W-MT автоматическая система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W-MT автоматическая система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W-MT автоматическая система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W-MT автоматическая система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W-MT автоматическая система подъема 3 фонов

Fotokvant B-3W-MT автоматическая система подъема 3 фонов

Fotokvant
Артикул: DAN-9050

B-3W-MT - моторизированная система подъема 3х фонов от бренда Fotokvant.

Материал крюков - сталь. Монтаж возможен как на стену, так и на потолок. В комплекте пульт ДУ. 

Описание

На данную систему можно устанавливать любые рулонные фоны, намотанные на жесткую тубу диаметром от 40 до 60мм. Кронштейны (крюки) изготовлены из стали. Система позволяет избежать проблем со свисающими цепочками, необходимостью наличия ассистента для размотки фонов и их обслуживания. Удобна и проста в эксплуатации, управляется с помощью пульта ДУ. 

Комплектация

  • электромотор - 3 шт
  • кронштейн на 3 фона - 2 штуки
  • держатели фонов - 6 шт
  • блок управления - 1 шт
  • пульт ДУ - 1 шт

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