Fotokvant RFLH-33 Selens трехколенное крепление для вспышки и зонта

Описание

Fotokvant RFLH-33 – трёхколенное крепление для вспышки и зонта

Fotokvant RFLH-33 (артикул NVF-9569) – это универсальное трёхколенное крепление для установки накамерной вспышки и фотографического зонта на студийную стойку. Кронштейн позволяет надёжно закрепить вспышку и зонт, обеспечивая гибкое позиционирование для создания мягкого направленного света.

Изделие изготовлено из прочного металла, что гарантирует долговечность и надёжность при интенсивной эксплуатации. Трёхколенная конструкция обеспечивает широкий диапазон регулировки угла наклона и положения вспышки относительно зонта. Крепление подходит для использования в студии и на выездных съёмках.

Назначение и применение

Крепление вспышки и зонта: для организации мобильного источника света на стойке.

для организации мобильного источника света на стойке. Студийная съёмка: для создания мягкого направленного света.

для создания мягкого направленного света. Выездные съёмки: для быстрой установки и настройки света.

для быстрой установки и настройки света. Работа с накамерными вспышками: для использования вспышки вне камеры.

Ключевые особенности

Трёхколенная конструкция: гибкая регулировка угла наклона.

гибкая регулировка угла наклона. Крепление на стойку 5/8": совместимость с большинством студийных стоек.

совместимость с большинством студийных стоек. Держатель для зонта: для установки фотографических зонтов.

для установки фотографических зонтов. Крепление для вспышки: надёжная фиксация накамерной вспышки.

надёжная фиксация накамерной вспышки. Металлическая конструкция: прочная и долговечная.

прочная и долговечная. Универсальность: подходит для различных типов вспышек и зонтов.

Технические характеристики

Тип: трёхколенное крепление для вспышки и зонта

трёхколенное крепление для вспышки и зонта Бренд: Fotokvant (Selens)

Fotokvant (Selens) Модель: RFLH-33 (SE-L012)

RFLH-33 (SE-L012) Крепление на стойку: 5/8" (16 мм)

5/8" (16 мм) Держатель для зонта: есть

есть Крепление для вспышки: есть

есть Максимальная нагрузка: 1 кг

1 кг Материал: металл

металл Применение: студийная и выездная съёмка

Как использовать крепление

Установка на стойку: закрепите крепление на стойке через адаптер 5/8". Крепление вспышки: зафиксируйте накамерную вспышку в специальном держателе. Установка зонта: вставьте стержень зонта в держатель и зафиксируйте. Регулировка: с помощью трёх колен отрегулируйте угол наклона вспышки относительно зонта. Съёмка: используйте для создания мягкого направленного света.

Преимущества использования

Гибкость: трёхколенная конструкция для точной настройки.

трёхколенная конструкция для точной настройки. Надёжность: металлическая конструкция обеспечивает долговечность.

металлическая конструкция обеспечивает долговечность. Универсальность: подходит для различных типов вспышек и зонтов.

подходит для различных типов вспышек и зонтов. Простота использования: быстро крепится и настраивается.

Совместимость с оборудованием