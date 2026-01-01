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Fotokvant RFLH-33 Selens трехколенное крепление для вспышки и зонта
Fotokvant RFLH-33 Selens трехколенное крепление для вспышки и зонта
Fotokvant RFLH-33 Selens трехколенное крепление для вспышки и зонта
Fotokvant RFLH-33 Selens трехколенное крепление для вспышки и зонта
Fotokvant RFLH-33 Selens трехколенное крепление для вспышки и зонта

Fotokvant RFLH-33 Selens трехколенное крепление для вспышки и зонта

Fotokvant
Артикул: NVF-9129

Fotokvant RFLH-33 - мощный металлический держатель-зажим для крепления вспышки и зонта на стойку или штатив.


Описание

Fotokvant RFLH-33 – трёхколенное крепление для вспышки и зонта

Fotokvant RFLH-33 (артикул NVF-9569) – это универсальное трёхколенное крепление для установки накамерной вспышки и фотографического зонта на студийную стойку. Кронштейн позволяет надёжно закрепить вспышку и зонт, обеспечивая гибкое позиционирование для создания мягкого направленного света.

Изделие изготовлено из прочного металла, что гарантирует долговечность и надёжность при интенсивной эксплуатации. Трёхколенная конструкция обеспечивает широкий диапазон регулировки угла наклона и положения вспышки относительно зонта. Крепление подходит для использования в студии и на выездных съёмках.

Назначение и применение

  • Крепление вспышки и зонта: для организации мобильного источника света на стойке.
  • Студийная съёмка: для создания мягкого направленного света.
  • Выездные съёмки: для быстрой установки и настройки света.
  • Работа с накамерными вспышками: для использования вспышки вне камеры.

Ключевые особенности

  • Трёхколенная конструкция: гибкая регулировка угла наклона.
  • Крепление на стойку 5/8": совместимость с большинством студийных стоек.
  • Держатель для зонта: для установки фотографических зонтов.
  • Крепление для вспышки: надёжная фиксация накамерной вспышки.
  • Металлическая конструкция: прочная и долговечная.
  • Универсальность: подходит для различных типов вспышек и зонтов.

Технические характеристики

  • Тип: трёхколенное крепление для вспышки и зонта
  • Бренд: Fotokvant (Selens)
  • Модель: RFLH-33 (SE-L012)
  • Крепление на стойку: 5/8" (16 мм)
  • Держатель для зонта: есть
  • Крепление для вспышки: есть
  • Максимальная нагрузка: 1 кг
  • Материал: металл
  • Применение: студийная и выездная съёмка

Как использовать крепление

  1. Установка на стойку: закрепите крепление на стойке через адаптер 5/8".
  2. Крепление вспышки: зафиксируйте накамерную вспышку в специальном держателе.
  3. Установка зонта: вставьте стержень зонта в держатель и зафиксируйте.
  4. Регулировка: с помощью трёх колен отрегулируйте угол наклона вспышки относительно зонта.
  5. Съёмка: используйте для создания мягкого направленного света.

Преимущества использования

  • Гибкость: трёхколенная конструкция для точной настройки.
  • Надёжность: металлическая конструкция обеспечивает долговечность.
  • Универсальность: подходит для различных типов вспышек и зонтов.
  • Простота использования: быстро крепится и настраивается.

Совместимость с оборудованием

  • Вспышки: накамерные вспышки различных брендов.
  • Зонты: фотографические зонты со стандартным стержнем.
  • Стойки: студийные стойки с креплением 5/8".

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