Fotokvant RFLH-33 Selens трехколенное крепление для вспышки и зонта

Fotokvant RFLH-33 – трёхколенное крепление для вспышки и зонта
Fotokvant RFLH-33 (артикул NVF-9569) – это универсальное трёхколенное крепление для установки накамерной вспышки и фотографического зонта на студийную стойку. Кронштейн позволяет надёжно закрепить вспышку и зонт, обеспечивая гибкое позиционирование для создания мягкого направленного света.
Изделие изготовлено из прочного металла, что гарантирует долговечность и надёжность при интенсивной эксплуатации. Трёхколенная конструкция обеспечивает широкий диапазон регулировки угла наклона и положения вспышки относительно зонта. Крепление подходит для использования в студии и на выездных съёмках.
Назначение и применение
- Крепление вспышки и зонта: для организации мобильного источника света на стойке.
- Студийная съёмка: для создания мягкого направленного света.
- Выездные съёмки: для быстрой установки и настройки света.
- Работа с накамерными вспышками: для использования вспышки вне камеры.
Ключевые особенности
- Трёхколенная конструкция: гибкая регулировка угла наклона.
- Крепление на стойку 5/8": совместимость с большинством студийных стоек.
- Держатель для зонта: для установки фотографических зонтов.
- Крепление для вспышки: надёжная фиксация накамерной вспышки.
- Металлическая конструкция: прочная и долговечная.
- Универсальность: подходит для различных типов вспышек и зонтов.
Технические характеристики
- Тип: трёхколенное крепление для вспышки и зонта
- Бренд: Fotokvant (Selens)
- Модель: RFLH-33 (SE-L012)
- Крепление на стойку: 5/8" (16 мм)
- Держатель для зонта: есть
- Крепление для вспышки: есть
- Максимальная нагрузка: 1 кг
- Материал: металл
- Применение: студийная и выездная съёмка
Как использовать крепление
- Установка на стойку: закрепите крепление на стойке через адаптер 5/8".
- Крепление вспышки: зафиксируйте накамерную вспышку в специальном держателе.
- Установка зонта: вставьте стержень зонта в держатель и зафиксируйте.
- Регулировка: с помощью трёх колен отрегулируйте угол наклона вспышки относительно зонта.
- Съёмка: используйте для создания мягкого направленного света.
Преимущества использования
- Гибкость: трёхколенная конструкция для точной настройки.
- Надёжность: металлическая конструкция обеспечивает долговечность.
- Универсальность: подходит для различных типов вспышек и зонтов.
- Простота использования: быстро крепится и настраивается.
Совместимость с оборудованием
- Вспышки: накамерные вспышки различных брендов.
- Зонты: фотографические зонты со стандартным стержнем.
- Стойки: студийные стойки с креплением 5/8".