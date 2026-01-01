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-13 %
Grifon SH-E1 переходник с горячим башмаком

Grifon SH-E1 переходник с горячим башмаком

Grifon
Артикул: NVF-2878

Grifon SH-E1 – переходник для установки накамерной фотовспышки, светодиодной панели через горячий башмак на стойки или штативы с резьбой 1/4 дюйма

Описание

Переходник Grifon SH-E1 для установки накамерной фотовспышки

Grifon SH-E1 — это переходник (адаптер) для установки накамерной фотовспышки. Он предназначен для надежного крепления внешней вспышки на стойке, штативе или другом студийном оборудовании. Использование такого переходника позволяет быстро и безопасно зафиксировать вспышку вне камеры, что открывает широкие возможности для организации света при студийной или выездной съемке.

Совместимость

Данный переходник совместим со стандартными накамерными вспышками, светодиодными панелями и студийными стойками, штативами, оснащенными соответствующим креплением 1/4 дюйма и горячий башмак соответственно. Для получения точной информации о совместимости с вашей моделью вспышки и стойки, пожалуйста, обратитесь к консультанту.

Комплектация

  • Переходник Grifon SH-E1 — 1 шт.

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