Grifon SH-E1 переходник с горячим башмаком

Описание

Переходник Grifon SH-E1 для установки накамерной фотовспышки

Grifon SH-E1 — это переходник (адаптер) для установки накамерной фотовспышки. Он предназначен для надежного крепления внешней вспышки на стойке, штативе или другом студийном оборудовании. Использование такого переходника позволяет быстро и безопасно зафиксировать вспышку вне камеры, что открывает широкие возможности для организации света при студийной или выездной съемке.

Совместимость

Данный переходник совместим со стандартными накамерными вспышками, светодиодными панелями и студийными стойками, штативами, оснащенными соответствующим креплением 1/4 дюйма и горячий башмак соответственно. Для получения точной информации о совместимости с вашей моделью вспышки и стойки, пожалуйста, обратитесь к консультанту.