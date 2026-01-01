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Falcon Eyes CLD-30 шарнирный зажим для зонта
Falcon Eyes CLD-30 шарнирный зажим для зонта
Falcon Eyes CLD-30 шарнирный зажим для зонта
Falcon Eyes CLD-30 шарнирный зажим для зонта

Falcon Eyes CLD-30 шарнирный зажим для зонта

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8395

Универсальный зажим для установки осветителей и другого оборудования на стойки со стандартным шпиготом 5/8 (или креплением с внешней или внутренней резьбой 1/4 и 3/8 через переходники из комплекта).

Описание

Универсальный наклонный кронштейн для фото и видео оборудования, устанавливается на стойки со стандартным пальцем 5/8.  Может устанавливаться на риги, держатели или другие опоры с внешней и внутренней резьбой 1/4 и 3/8. Помогает зафиксировать аксессуары для съемки на пальце 5/8, а также установить осветители, микрофоны, видеомониторы и другое оборудование с внутренней резьбой 1/4 и 3/8.

Держатель CLD-30 имеет отверстие для установки фотозонта со штоком диаметром 9 мм.

Для надежной фиксации адаптеров внутри держателя или держателя на осветительной стойке использованы стальные винтовые зажимы.

Поворотные шарниры с трещёткой зажимаются металлическими винтами. Угол поворота каждого звена произвольный и может изменяться в пределах от -90° до 90°. Оборудование может устанавливаться под каким угодно углом.

Комплектация

  • Шарнирный зажим Falcon Eyes CLD-30 - 1 шт. 
  • Адаптер 5/8 (16 мм с внутренней резьбой 1/4 и 3/8) - 1 шт.
  • Адаптер 5/8 (16 мм с внешней резьбой 1/4 и 3/8) - 1 шт.

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