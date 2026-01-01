Falcon Eyes CLD-30 шарнирный зажим для зонта

Описание

Универсальный наклонный кронштейн для фото и видео оборудования, устанавливается на стойки со стандартным пальцем 5/8. Может устанавливаться на риги, держатели или другие опоры с внешней и внутренней резьбой 1/4 и 3/8. Помогает зафиксировать аксессуары для съемки на пальце 5/8, а также установить осветители, микрофоны, видеомониторы и другое оборудование с внутренней резьбой 1/4 и 3/8.

Держатель CLD-30 имеет отверстие для установки фотозонта со штоком диаметром 9 мм.

Для надежной фиксации адаптеров внутри держателя или держателя на осветительной стойке использованы стальные винтовые зажимы.

Поворотные шарниры с трещёткой зажимаются металлическими винтами. Угол поворота каждого звена произвольный и может изменяться в пределах от -90° до 90°. Оборудование может устанавливаться под каким угодно углом.