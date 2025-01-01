Grifon US-101 TSB translucent-silver/black зонт универсальный 101 см

Арт. NVF-9137

Fotokvant U-104W Para - глубокий параболический белый зонт диаметром 104 см.

Один из лучших модификаторов для рекламной фотосъемки. Предназначен для получения направленного света. Белая поверхность по сравнению с серебряной не искажает цветовую температуру и создает более мягкий свет. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными моноблоками. Вес - 400 г.

