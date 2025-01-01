Grifon US-101 TSB translucent-silver/black зонт универсальный 101 см

Grifon TWB-84 – зонт комбинированный. Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр купола 84 см.
Grifon US-101 TSB translucent-silver/black – зонт универсальный просветный с двухсторонним сменным чехлом серебристого и черного цветов.
Диаметр купола 101 см.
Фолиевый фильтр Dark Megenta 046 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 6%, поглощение 1,2%. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant U-104W Para - глубокий параболический белый зонт диаметром 104 см.
Один из лучших модификаторов для рекламной фотосъемки. Предназначен для получения направленного света. Белая поверхность по сравнению с серебряной не искажает цветовую температуру и создает более мягкий свет. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными моноблоками. Вес - 400 г.
