Grifon FLH-07 адаптер

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.
Manfrotto 125 – адаптер-переходник с двумя внешними резьбами на 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.
Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.
Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.
