Grifon FLH-07 адаптер

Grifon
Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.

