Kupo KS-408 SK Vesa monitor bracket w/ball head крепление монитора с шаровой головкой

Арт. NVF-9458

Универсальный держатель планшета Kupo KS-410 SK для 7-11" с шаровым крепежом. Держатель планшета изготовлен из ABS-пластика с алюминиевыми крюками. Идеально подойдет для планшетов размером от 7'' до 11''. На держателе предусмотрено 9 выемок для алюминиевых крюков-держателей. Размер 191-272х110-190х10 мм. Держатель совместим с аксессуарами серии Super Knuckle. Для крепления необходим корпус шарнирного крепления Kupo KS398 SK die casting shell, который нужно будет приобрести отдельно.