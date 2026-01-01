Kupo KS-410 SK Tablet holder ball head универсальный держатель планшета с шаром

Описание

Kupo KS-410 SK – универсальный держатель планшета с шаровой головой

Kupo KS-410 SK (артикул NVF-9458) – это универсальный держатель планшета с шаровой головой, предназначенный для надёжного крепления планшетов размером от 7 до 11 дюймов. Держатель изготовлен из ABS-пластика с алюминиевыми крюками, что обеспечивает прочность и долговечность при интенсивной эксплуатации.

Благодаря шаровой голове диаметром 26 мм и 9 регулируемым выемкам для алюминиевых крюков, держатель позволяет гибко позиционировать планшет в любом положении. Устройство совместимо с аксессуарами серии Super Knuckle (для работы требуется корпус шарнирного крепления Kupo KS398 SK, приобретаемый отдельно).

Назначение и применение

Крепление планшета на стойку: для использования в студии, на съёмочной площадке или в офисе.

для использования в студии, на съёмочной площадке или в офисе. Монтаж на штатив: для демонстрации контента, презентаций и работы с приложениями.

для демонстрации контента, презентаций и работы с приложениями. Установка на кронштейны Super Knuckle: для гибкого позиционирования планшета в любом месте. Для крепления необходим корпус шарнирного крепления Kupo KS398 SK die casting shell, который нужно будет приобрести отдельно.

для гибкого позиционирования планшета в любом месте. Для крепления необходим корпус шарнирного крепления Kupo KS398 SK die casting shell, который нужно будет приобрести отдельно. Использование в качестве монитора: для просмотра видео, управления камерой или чтения текстов.

Ключевые особенности

Совместимость: планшеты размером от 7 до 11 дюймов.

планшеты размером от 7 до 11 дюймов. Шаровая голова 26 мм: гибкое позиционирование под любым углом.

гибкое позиционирование под любым углом. 9 регулируемых выемок: для алюминиевых крюков, точная настройка под размер планшета.

для алюминиевых крюков, точная настройка под размер планшета. Материалы: ABS-пластик (корпус) и алюминий (крюки).

ABS-пластик (корпус) и алюминий (крюки). Совместимость с Super Knuckle: возможность использования в составе профессиональных студийных систем.

возможность использования в составе профессиональных студийных систем. Лёгкий вес – 210 г: не перегружает конструкцию.

Технические характеристики

Тип: держатель планшета с шаровой головой

держатель планшета с шаровой головой Бренд: Kupo

Kupo Модель: KS-410 SK

KS-410 SK Совместимые размеры планшетов: 7 – 11 дюймов

7 – 11 дюймов Диаметр шаровой головы: 26 мм

26 мм Регулировка: 9 выемок для крюков

9 выемок для крюков Материал корпуса: ABS-пластик

ABS-пластик Материал крюков: алюминий

алюминий Размеры: 191–272 мм (Д) × 110–190 мм (Ш) × 10 мм (В)

191–272 мм (Д) × 110–190 мм (Ш) × 10 мм (В) Вес: 210 г

210 г Цвет: чёрный

Как использовать держатель

Установка планшета: разместите планшет в держателе, зафиксируйте алюминиевыми крюками, используя нужные выемки. Крепление на опору: установите держатель на стойку, штатив или кронштейн Super Knuckle (через корпус KS398 SK). Регулировка угла: используйте шаровую голову для настройки угла наклона и поворота планшета. Фиксация: убедитесь, что планшет надёжно закреплён.

Преимущества использования

Универсальность: подходит для планшетов разных размеров.

подходит для планшетов разных размеров. Надёжность: прочные материалы и надёжная фиксация.

прочные материалы и надёжная фиксация. Гибкость: шаровая голова для позиционирования под любым углом.

шаровая голова для позиционирования под любым углом. Совместимость: интеграция с профессиональными системами Super Knuckle.

Совместимость с аксессуарами