Kupo KS-410 SK Tablet holder ball head универсальный держатель планшета с шаром

Kupo KS-410 SK – универсальный держатель планшета с шаровой головой
Kupo KS-410 SK (артикул NVF-9458) – это универсальный держатель планшета с шаровой головой, предназначенный для надёжного крепления планшетов размером от 7 до 11 дюймов. Держатель изготовлен из ABS-пластика с алюминиевыми крюками, что обеспечивает прочность и долговечность при интенсивной эксплуатации.
Благодаря шаровой голове диаметром 26 мм и 9 регулируемым выемкам для алюминиевых крюков, держатель позволяет гибко позиционировать планшет в любом положении. Устройство совместимо с аксессуарами серии Super Knuckle (для работы требуется корпус шарнирного крепления Kupo KS398 SK, приобретаемый отдельно).
Назначение и применение
- Крепление планшета на стойку: для использования в студии, на съёмочной площадке или в офисе.
- Монтаж на штатив: для демонстрации контента, презентаций и работы с приложениями.
- Установка на кронштейны Super Knuckle: для гибкого позиционирования планшета в любом месте. Для крепления необходим корпус шарнирного крепления Kupo KS398 SK die casting shell, который нужно будет приобрести отдельно.
- Использование в качестве монитора: для просмотра видео, управления камерой или чтения текстов.
Ключевые особенности
- Совместимость: планшеты размером от 7 до 11 дюймов.
- Шаровая голова 26 мм: гибкое позиционирование под любым углом.
- 9 регулируемых выемок: для алюминиевых крюков, точная настройка под размер планшета.
- Материалы: ABS-пластик (корпус) и алюминий (крюки).
- Совместимость с Super Knuckle: возможность использования в составе профессиональных студийных систем.
- Лёгкий вес – 210 г: не перегружает конструкцию.
Технические характеристики
- Тип: держатель планшета с шаровой головой
- Бренд: Kupo
- Модель: KS-410 SK
- Совместимые размеры планшетов: 7 – 11 дюймов
- Диаметр шаровой головы: 26 мм
- Регулировка: 9 выемок для крюков
- Материал корпуса: ABS-пластик
- Материал крюков: алюминий
- Размеры: 191–272 мм (Д) × 110–190 мм (Ш) × 10 мм (В)
- Вес: 210 г
- Цвет: чёрный
Как использовать держатель
- Установка планшета: разместите планшет в держателе, зафиксируйте алюминиевыми крюками, используя нужные выемки.
- Крепление на опору: установите держатель на стойку, штатив или кронштейн Super Knuckle (через корпус KS398 SK).
- Регулировка угла: используйте шаровую голову для настройки угла наклона и поворота планшета.
- Фиксация: убедитесь, что планшет надёжно закреплён.
Преимущества использования
- Универсальность: подходит для планшетов разных размеров.
- Надёжность: прочные материалы и надёжная фиксация.
- Гибкость: шаровая голова для позиционирования под любым углом.
- Совместимость: интеграция с профессиональными системами Super Knuckle.
Совместимость с аксессуарами
- Корпус шарнирного крепления: Kupo KS398 SK (приобретается отдельно).
- Шаровая головка: Kupo KS-415 SK (опционально).
- Стойки и кронштейны: любые устройства с креплением Super Knuckle.