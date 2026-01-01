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Kupo KS-410 SK Tablet holder ball head универсальный держатель планшета с шаром
Kupo KS-410 SK Tablet holder ball head универсальный держатель планшета с шаром
Kupo KS-410 SK Tablet holder ball head универсальный держатель планшета с шаром

Kupo KS-410 SK Tablet holder ball head универсальный держатель планшета с шаром

Kupo
Артикул: NVF-9458

Универсальный держатель планшета Kupo KS-410 SK для 7-11" с шаровым крепежом. Держатель планшета изготовлен из ABS-пластика с алюминиевыми крюками. Идеально подойдет для планшетов размером от 7'' до 11''. На держателе предусмотрено 9 выемок для алюминиевых крюков-держателей. Размер 191-272х110-190х10 мм. Держатель совместим с аксессуарами серии Super Knuckle. Для крепления необходим корпус шарнирного крепления Kupo KS398 SK die casting shell, который нужно будет приобрести отдельно.

Описание

Kupo KS-410 SK – универсальный держатель планшета с шаровой головой

Kupo KS-410 SK (артикул NVF-9458) – это универсальный держатель планшета с шаровой головой, предназначенный для надёжного крепления планшетов размером от 7 до 11 дюймов. Держатель изготовлен из ABS-пластика с алюминиевыми крюками, что обеспечивает прочность и долговечность при интенсивной эксплуатации.

Благодаря шаровой голове диаметром 26 мм и 9 регулируемым выемкам для алюминиевых крюков, держатель позволяет гибко позиционировать планшет в любом положении. Устройство совместимо с аксессуарами серии Super Knuckle (для работы требуется корпус шарнирного крепления Kupo KS398 SK, приобретаемый отдельно).

Назначение и применение

  • Крепление планшета на стойку: для использования в студии, на съёмочной площадке или в офисе.
  • Монтаж на штатив: для демонстрации контента, презентаций и работы с приложениями.
  • Установка на кронштейны Super Knuckle: для гибкого позиционирования планшета в любом месте. Для крепления необходим корпус шарнирного крепления Kupo KS398 SK die casting shell, который нужно будет приобрести отдельно.
  • Использование в качестве монитора: для просмотра видео, управления камерой или чтения текстов.

Ключевые особенности

  • Совместимость: планшеты размером от 7 до 11 дюймов.
  • Шаровая голова 26 мм: гибкое позиционирование под любым углом.
  • 9 регулируемых выемок: для алюминиевых крюков, точная настройка под размер планшета.
  • Материалы: ABS-пластик (корпус) и алюминий (крюки).
  • Совместимость с Super Knuckle: возможность использования в составе профессиональных студийных систем.
  • Лёгкий вес – 210 г: не перегружает конструкцию.

Технические характеристики

  • Тип: держатель планшета с шаровой головой
  • Бренд: Kupo
  • Модель: KS-410 SK
  • Совместимые размеры планшетов: 7 – 11 дюймов
  • Диаметр шаровой головы: 26 мм
  • Регулировка: 9 выемок для крюков
  • Материал корпуса: ABS-пластик
  • Материал крюков: алюминий
  • Размеры: 191–272 мм (Д) × 110–190 мм (Ш) × 10 мм (В)
  • Вес: 210 г
  • Цвет: чёрный

Как использовать держатель

  1. Установка планшета: разместите планшет в держателе, зафиксируйте алюминиевыми крюками, используя нужные выемки.
  2. Крепление на опору: установите держатель на стойку, штатив или кронштейн Super Knuckle (через корпус KS398 SK).
  3. Регулировка угла: используйте шаровую голову для настройки угла наклона и поворота планшета.
  4. Фиксация: убедитесь, что планшет надёжно закреплён.

Преимущества использования

  • Универсальность: подходит для планшетов разных размеров.
  • Надёжность: прочные материалы и надёжная фиксация.
  • Гибкость: шаровая голова для позиционирования под любым углом.
  • Совместимость: интеграция с профессиональными системами Super Knuckle.

Совместимость с аксессуарами

  • Корпус шарнирного крепления: Kupo KS398 SK (приобретается отдельно).
  • Шаровая головка: Kupo KS-415 SK (опционально).
  • Стойки и кронштейны: любые устройства с креплением Super Knuckle.

Комплектация

  • Держатель планшета Kupo KS-410 SK – 1 шт.

Корпус шарнирного крепления Kupo KS398 SK и другие аксессуары Super Knuckle приобретаются отдельно.

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