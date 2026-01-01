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Kupo KS-412 SK Square plate w/ball head площадка с шаровой головкой

Kupo KS-412 SK Square plate w/ball head площадка с шаровой головкой

Kupo
Артикул: NVF-9459

Kupo KS-412 SK Square plate w/ball head - квадратная площадка с шаровой головой.

Площадка изготовлена из прочного и легкого сплава алюминия. Ее размер составляет 55х50 мм и она оснащена отверстиями под крепеж согласно требованиям AMPS. Предназначена для установки на стену, потолок или подставку Аpple box.Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle.

Описание

Характеристики:

  • Крепление - шаровая голова с площадкой 55/50 мм
  • Диаметр шаровой головы 26 мм
  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес - 60 г

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