Kupo KS-412 SK Square plate w/ball head площадка с шаровой головкой

Характеристики:
- Крепление - шаровая голова с площадкой 55/50 мм
- Диаметр шаровой головы 26 мм
- Материал - алюминий
- Цвет - черный
- Вес - 60 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS-412 SK Square plate w/ball head - квадратная площадка с шаровой головой.
Площадка изготовлена из прочного и легкого сплава алюминия. Ее размер составляет 55х50 мм и она оснащена отверстиями под крепеж согласно требованиям AMPS. Предназначена для установки на стену, потолок или подставку Аpple box.Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle.
Характеристики:
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Шаровая голова KUPO KS-415 SK Ball head w/baby receiver с втулкой 5/8" .
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