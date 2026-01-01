Kupo KS-412 SK Square plate w/ball head площадка с шаровой головкой

Артикул: NVF-9459

Kupo KS-412 SK Square plate w/ball head - квадратная площадка с шаровой головой.

Площадка изготовлена из прочного и легкого сплава алюминия. Ее размер составляет 55х50 мм и она оснащена отверстиями под крепеж согласно требованиям AMPS. Предназначена для установки на стену, потолок или подставку Аpple box.Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle.