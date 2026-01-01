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KUPO KS-399 SK 6" Double Socket Arm w/Knob удлиненный корпус шарнирного крепления
KUPO KS-399 SK 6" Double Socket Arm w/Knob удлиненный корпус шарнирного крепления

KUPO KS-399 SK 6" Double Socket Arm w/Knob удлиненный корпус шарнирного крепления

Kupo
Артикул: MTG-2242

KUPO KS-399 SK 6" Double Socket Arm w/Knob удлиненный корпус шарнирного крепления. Корпус шарнирного крепления Super Knuckle изготовлен из литого под давлением алюминия, с металлической рукояткой. Позволяет устанавливать разнообразное оборудование с помощью Super Knuckle шаровых головок. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).

Описание

Характеристики:

  • Длина 6" (156 мм)
  • Вес 285 г

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