KUPO KS-399 SK 6" Double Socket Arm w/Knob удлиненный корпус шарнирного крепления

Арт. NVF-9523

Kupo KCP734B Super Claw Ball head - держатель-зажим c шаровой головой.

Зажим Super claw ball head представляет собой мини версию держателя-зажима Convi Clamp. Он более легкий и компактный.

Имеет шарнирную голову для крепления аксессуаров Super Knuckle. Уникальные плотно прилегающие резиновые накладки, приклеенные на захваты зажима, обеспечивают прочность охвата на круглых и прямоугольных поверхностях.