Характеристики:
- Длина 6" (156 мм)
- Вес 285 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-399 SK 6" Double Socket Arm w/Knob удлиненный корпус шарнирного крепления. Корпус шарнирного крепления Super Knuckle изготовлен из литого под давлением алюминия, с металлической рукояткой. Позволяет устанавливать разнообразное оборудование с помощью Super Knuckle шаровых головок. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).
Характеристики:
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