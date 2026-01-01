Fotokvant Notobook KIT-3928Q столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Описание

Для удержания ноутбука или планшета столик снабжен резинкой. Поставляется с винтом-переходником.

Трехсекционный штатив QZSD Q108 имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и компактную видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Центральная колонна может переворачиватся для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Минимальная высота съемки 42 см. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,09 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,31 метра, а длина в собранном состоянии - всего 50 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики: