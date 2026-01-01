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Raylab RL-GAB1 держатель аксессуаров универсальный
Raylab RL-GAB1 держатель аксессуаров универсальный
Raylab RL-GAB1 держатель аксессуаров универсальный
Raylab RL-GAB1 держатель аксессуаров универсальный

Raylab RL-GAB1 держатель аксессуаров универсальный

Raylab
Артикул: DAN-7755

Raylab RL-GAB1 -многофункциональный держатель для крепления осветителей и микрофонов на штативах, ригах и мониторах. . Выдерживает нагрузку до до 3 кг. Головки вращаются на 360° вокруг своей оси и наклоняются до 90° в обе стороны. Оба шарнира одновременно фиксируются одним зажимом. Имеет 2 резьбы 1/4".

Описание

Raylab RL-GAB1 держатель аксессуаров универсальный

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