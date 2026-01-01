RayLab MT-Pro 32 штатив компактный с головой.

RayLab MT-Pro 32 — компактный штатив с 3D-головой
RayLab MT-Pro 32 — это компактный и надёжный штатив, который сочетает в себе портативность настольных моделей и функциональность полноразмерных конструкций. Он предназначен для фотографов и видеографов, которым нужна устойчивая опора для лёгкого оборудования в ограниченном пространстве: дома, в студии, в путешествиях или в офисной съёмке.
Штатив оснащён встроенной 3D-головой с быстросъёмной площадкой, трёхсекционными ногами с клипсовыми зажимами и центральной колонной с механической регулировкой высоты. Благодаря малому весу (всего 0,8 кг) и складыванию в длину 32 см, MT-Pro 32 легко помещается даже в небольшую фотосумку или рюкзак.
Основные технические характеристики
- Максимальная высота: 61,8 см
- Минимальная высота: 31,5 см
- Длина в сложенном виде: 32 см
- Количество секций ног: 3
- Диаметр трубок ног: 14, 17, 20 мм
- Диаметр центральной колонны: 18,5 мм
- Материал: ABS-пластик / алюминий
- Тип головки: встроенная 3D-голова
- Крепление камеры: винт 1/4 дюйма
- Быстросъёмная площадка: есть, размер 64×49 мм
- Пузырьковый уровень: есть
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Вес штатива: 0,8 кг
- Комплектация: 3-ходовая головка, сумка, штатив
- Артикул производителя: DAN-7647
Назначение и сферы применения
Благодаря компактным размерам и достаточной нагрузке, MT-Pro 32 подходит для множества задач.
- Студийная съёмка небольших объектов. Предметная фотография, съёмка косметики, украшений, еды (фуд-фото).
- Домашняя и офисная съёмка. Портреты на малом пространстве, видео для блогов и соцсетей.
- Путешествия. Благодаря малому сложенному размеру (32 см) легко упаковывается в ручную кладь.
- Макросъёмка. Стабильность на малой высоте и возможность точной регулировки головки.
- Копирование документов. Идеальная высота для вертикальной съёмки книг или чертежей на столе.
- Видеосъёмка. 3D-голова позволяет плавно наклонять камеру в трёх плоскостях.
Ключевые особенности
- Компактность и лёгкость. Штатив весит всего 0,8 кг и складывается до 32 см — его можно брать в поездки и хранить в небольшом отделе сумки.
- Встроенная 3D-голова. Позволяет независимо регулировать наклон камеры в трёх направлениях (пан, наклон, портретная/ландшафтная ориентация).
- Быстросъёмная площадка. Размер 64×49 мм обеспечивает надёжное крепление камеры и позволяет быстро снимать/устанавливать её без лишних движений.
- Пузырьковый уровень. Помогает выставить горизонт даже без использования электроники.
- Подпятники с шаровым основанием. Обеспечивают устойчивость на неровных поверхностях.
- Распорка между ногами. Повышает жёсткость конструкции при разложенном штативе.
- Крюк для груза. Позволяет подвесить утяжелитель (например, рюкзак) для дополнительной стабилизации при съёмке на ветру или длинных выдержках.
- Механическая регулировка центральной колонны. Даёт возможность тонко настраивать высоту.
Совместимость и примеры использования
Штатив работает с любой камерой или устройством, имеющим резьбовое гнездо 1/4 дюйма.
- Беззеркальные и небольшие зеркальные камеры. Весом до 3 кг вместе с объективом.
- Экшн-камеры. GoPro и аналоги через переходник.
- Смартфоны. При использовании держателя с резьбой 1/4 дюйма.
- Компактные LED-панели и микрофоны. Как стабильная опора для звукового или светового оборудования.
- Копировальная стойка. Для документов, книг, рисунков.
Важные замечания при эксплуатации
- Не превышайте нагрузку 3 кг. Штатив рассчитан на лёгкое оборудование, перегрузка может привести к поломке головки или ног.
- При использовании центральной колонны на полную высоту снижается устойчивость. По возможности выдвигайте сначала ноги, а колонну используйте для тонкой подстройки.
- Проверяйте надёжность фиксации клипс перед каждой съёмкой, особенно при переноске в сложенном виде.
- Для съёмки на открытом воздухе используйте крюк для подвеса груза (рюкзака, сумки) — это значительно повысит устойчивость.
- Берегите штатив от песка и влаги. Механизмы зажимов и головка не являются пыле- и влагозащищёнными.
Итоговое впечатление
RayLab MT-Pro 32 — это отличное решение для тех, кому нужен компактный, лёгкий и функциональный штатив для работы в ограниченном пространстве. Он идеально подходит для предметной и студийной съёмки на столе, для копирования документов, для макросъёмки и для путешествий. Встроенная 3D-голова с быстросъёмной площадкой и пузырьковым уровнем, прочные ноги с клипсовыми зажимами и наличие крюка для груза делают его профессиональным инструментом в компактном корпусе. При этом штатив остаётся доступным и лёгким — его удобно брать с собой и использовать там, где полноразмерная конструкция была бы неудобна.