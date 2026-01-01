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RayLab MT-Pro 32 штатив компактный с головой
RayLab MT-Pro 32 штатив компактный с головой
RayLab MT-Pro 32 штатив компактный с головой
RayLab MT-Pro 32 штатив компактный с головой
RayLab MT-Pro 32 штатив компактный с головой

RayLab MT-Pro 32 штатив компактный с головой

Raylab
Артикул: DAN-7647

RayLab MT-Pro 32 штатив компактный с головой.

RayLab MT-Pro 32 — компактный и надёжный штатив, который делает фото и видеосъёмку быстрой, удобной и комфортной. Сочетая габариты многих настольных моделей, Raylab MT-Pro 32 оснащен всеми необходимыми функциями полноразмерных моделей.

Описание

Компактный штатив RayLab MT-Pro 32 с 3D-головой | Обзор и характеристики

RayLab MT-Pro 32 — компактный штатив с 3D-головой

RayLab MT-Pro 32 — это компактный и надёжный штатив, который сочетает в себе портативность настольных моделей и функциональность полноразмерных конструкций. Он предназначен для фотографов и видеографов, которым нужна устойчивая опора для лёгкого оборудования в ограниченном пространстве: дома, в студии, в путешествиях или в офисной съёмке.

Штатив оснащён встроенной 3D-головой с быстросъёмной площадкой, трёхсекционными ногами с клипсовыми зажимами и центральной колонной с механической регулировкой высоты. Благодаря малому весу (всего 0,8 кг) и складыванию в длину 32 см, MT-Pro 32 легко помещается даже в небольшую фотосумку или рюкзак.

Основные технические характеристики

  • Максимальная высота: 61,8 см
  • Минимальная высота: 31,5 см
  • Длина в сложенном виде: 32 см
  • Количество секций ног: 3
  • Диаметр трубок ног: 14, 17, 20 мм
  • Диаметр центральной колонны: 18,5 мм
  • Материал: ABS-пластик / алюминий
  • Тип головки: встроенная 3D-голова
  • Крепление камеры: винт 1/4 дюйма
  • Быстросъёмная площадка: есть, размер 64×49 мм
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Вес штатива: 0,8 кг
  • Комплектация: 3-ходовая головка, сумка, штатив
  • Артикул производителя: DAN-7647

Назначение и сферы применения

Благодаря компактным размерам и достаточной нагрузке, MT-Pro 32 подходит для множества задач.

  • Студийная съёмка небольших объектов. Предметная фотография, съёмка косметики, украшений, еды (фуд-фото).
  • Домашняя и офисная съёмка. Портреты на малом пространстве, видео для блогов и соцсетей.
  • Путешествия. Благодаря малому сложенному размеру (32 см) легко упаковывается в ручную кладь.
  • Макросъёмка. Стабильность на малой высоте и возможность точной регулировки головки.
  • Копирование документов. Идеальная высота для вертикальной съёмки книг или чертежей на столе.
  • Видеосъёмка. 3D-голова позволяет плавно наклонять камеру в трёх плоскостях.

Ключевые особенности

  • Компактность и лёгкость. Штатив весит всего 0,8 кг и складывается до 32 см — его можно брать в поездки и хранить в небольшом отделе сумки.
  • Встроенная 3D-голова. Позволяет независимо регулировать наклон камеры в трёх направлениях (пан, наклон, портретная/ландшафтная ориентация).
  • Быстросъёмная площадка. Размер 64×49 мм обеспечивает надёжное крепление камеры и позволяет быстро снимать/устанавливать её без лишних движений.
  • Пузырьковый уровень. Помогает выставить горизонт даже без использования электроники.
  • Подпятники с шаровым основанием. Обеспечивают устойчивость на неровных поверхностях.
  • Распорка между ногами. Повышает жёсткость конструкции при разложенном штативе.
  • Крюк для груза. Позволяет подвесить утяжелитель (например, рюкзак) для дополнительной стабилизации при съёмке на ветру или длинных выдержках.
  • Механическая регулировка центральной колонны. Даёт возможность тонко настраивать высоту.

Совместимость и примеры использования

Штатив работает с любой камерой или устройством, имеющим резьбовое гнездо 1/4 дюйма.

  • Беззеркальные и небольшие зеркальные камеры. Весом до 3 кг вместе с объективом.
  • Экшн-камеры. GoPro и аналоги через переходник.
  • Смартфоны. При использовании держателя с резьбой 1/4 дюйма.
  • Компактные LED-панели и микрофоны. Как стабильная опора для звукового или светового оборудования.
  • Копировальная стойка. Для документов, книг, рисунков.

Важные замечания при эксплуатации

  • Не превышайте нагрузку 3 кг. Штатив рассчитан на лёгкое оборудование, перегрузка может привести к поломке головки или ног.
  • При использовании центральной колонны на полную высоту снижается устойчивость. По возможности выдвигайте сначала ноги, а колонну используйте для тонкой подстройки.
  • Проверяйте надёжность фиксации клипс перед каждой съёмкой, особенно при переноске в сложенном виде.
  • Для съёмки на открытом воздухе используйте крюк для подвеса груза (рюкзака, сумки) — это значительно повысит устойчивость.
  • Берегите штатив от песка и влаги. Механизмы зажимов и головка не являются пыле- и влагозащищёнными.

Итоговое впечатление

RayLab MT-Pro 32 — это отличное решение для тех, кому нужен компактный, лёгкий и функциональный штатив для работы в ограниченном пространстве. Он идеально подходит для предметной и студийной съёмки на столе, для копирования документов, для макросъёмки и для путешествий. Встроенная 3D-голова с быстросъёмной площадкой и пузырьковым уровнем, прочные ноги с клипсовыми зажимами и наличие крюка для груза делают его профессиональным инструментом в компактном корпусе. При этом штатив остаётся доступным и лёгким — его удобно брать с собой и использовать там, где полноразмерная конструкция была бы неудобна.

Комплектация

Комплектация - 3-ходовая головка \ сумка \ штатив

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