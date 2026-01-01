RayLab MT-Pro 32 штатив компактный с головой.

Описание

Компактный штатив RayLab MT-Pro 32 с 3D-головой | Обзор и характеристики

RayLab MT-Pro 32 — компактный штатив с 3D-головой

RayLab MT-Pro 32 — это компактный и надёжный штатив, который сочетает в себе портативность настольных моделей и функциональность полноразмерных конструкций. Он предназначен для фотографов и видеографов, которым нужна устойчивая опора для лёгкого оборудования в ограниченном пространстве: дома, в студии, в путешествиях или в офисной съёмке.

Штатив оснащён встроенной 3D-головой с быстросъёмной площадкой, трёхсекционными ногами с клипсовыми зажимами и центральной колонной с механической регулировкой высоты. Благодаря малому весу (всего 0,8 кг) и складыванию в длину 32 см, MT-Pro 32 легко помещается даже в небольшую фотосумку или рюкзак.

Основные технические характеристики

Максимальная высота: 61,8 см

Минимальная высота: 31,5 см

Длина в сложенном виде: 32 см

Количество секций ног: 3

Диаметр трубок ног: 14, 17, 20 мм

Диаметр центральной колонны: 18,5 мм

Материал: ABS-пластик / алюминий

Тип головки: встроенная 3D-голова

Крепление камеры: винт 1/4 дюйма

Быстросъёмная площадка: есть, размер 64×49 мм

Пузырьковый уровень: есть

Максимальная нагрузка: 3 кг

Вес штатива: 0,8 кг

Комплектация: 3-ходовая головка, сумка, штатив

Артикул производителя: DAN-7647

Назначение и сферы применения

Благодаря компактным размерам и достаточной нагрузке, MT-Pro 32 подходит для множества задач.

Студийная съёмка небольших объектов . Предметная фотография, съёмка косметики, украшений, еды (фуд-фото).

. Предметная фотография, съёмка косметики, украшений, еды (фуд-фото). Домашняя и офисная съёмка . Портреты на малом пространстве, видео для блогов и соцсетей.

. Портреты на малом пространстве, видео для блогов и соцсетей. Путешествия . Благодаря малому сложенному размеру (32 см) легко упаковывается в ручную кладь.

. Благодаря малому сложенному размеру (32 см) легко упаковывается в ручную кладь. Макросъёмка . Стабильность на малой высоте и возможность точной регулировки головки.

. Стабильность на малой высоте и возможность точной регулировки головки. Копирование документов . Идеальная высота для вертикальной съёмки книг или чертежей на столе.

. Идеальная высота для вертикальной съёмки книг или чертежей на столе. Видеосъёмка. 3D-голова позволяет плавно наклонять камеру в трёх плоскостях.

Ключевые особенности

Компактность и лёгкость . Штатив весит всего 0,8 кг и складывается до 32 см — его можно брать в поездки и хранить в небольшом отделе сумки.

. Штатив весит всего 0,8 кг и складывается до 32 см — его можно брать в поездки и хранить в небольшом отделе сумки. Встроенная 3D-голова . Позволяет независимо регулировать наклон камеры в трёх направлениях (пан, наклон, портретная/ландшафтная ориентация).

. Позволяет независимо регулировать наклон камеры в трёх направлениях (пан, наклон, портретная/ландшафтная ориентация). Быстросъёмная площадка . Размер 64×49 мм обеспечивает надёжное крепление камеры и позволяет быстро снимать/устанавливать её без лишних движений.

. Размер 64×49 мм обеспечивает надёжное крепление камеры и позволяет быстро снимать/устанавливать её без лишних движений. Пузырьковый уровень . Помогает выставить горизонт даже без использования электроники.

. Помогает выставить горизонт даже без использования электроники. Подпятники с шаровым основанием . Обеспечивают устойчивость на неровных поверхностях.

. Обеспечивают устойчивость на неровных поверхностях. Распорка между ногами . Повышает жёсткость конструкции при разложенном штативе.

. Повышает жёсткость конструкции при разложенном штативе. Крюк для груза . Позволяет подвесить утяжелитель (например, рюкзак) для дополнительной стабилизации при съёмке на ветру или длинных выдержках.

. Позволяет подвесить утяжелитель (например, рюкзак) для дополнительной стабилизации при съёмке на ветру или длинных выдержках. Механическая регулировка центральной колонны. Даёт возможность тонко настраивать высоту.

Совместимость и примеры использования

Штатив работает с любой камерой или устройством, имеющим резьбовое гнездо 1/4 дюйма.

Беззеркальные и небольшие зеркальные камеры . Весом до 3 кг вместе с объективом.

. Весом до 3 кг вместе с объективом. Экшн-камеры . GoPro и аналоги через переходник.

. GoPro и аналоги через переходник. Смартфоны . При использовании держателя с резьбой 1/4 дюйма.

. При использовании держателя с резьбой 1/4 дюйма. Компактные LED-панели и микрофоны . Как стабильная опора для звукового или светового оборудования.

. Как стабильная опора для звукового или светового оборудования. Копировальная стойка. Для документов, книг, рисунков.

Важные замечания при эксплуатации

Не превышайте нагрузку 3 кг . Штатив рассчитан на лёгкое оборудование, перегрузка может привести к поломке головки или ног.

. Штатив рассчитан на лёгкое оборудование, перегрузка может привести к поломке головки или ног. При использовании центральной колонны на полную высоту снижается устойчивость. По возможности выдвигайте сначала ноги, а колонну используйте для тонкой подстройки.

снижается устойчивость. По возможности выдвигайте сначала ноги, а колонну используйте для тонкой подстройки. Проверяйте надёжность фиксации клипс перед каждой съёмкой, особенно при переноске в сложенном виде.

перед каждой съёмкой, особенно при переноске в сложенном виде. Для съёмки на открытом воздухе используйте крюк для подвеса груза (рюкзака, сумки) — это значительно повысит устойчивость.

используйте крюк для подвеса груза (рюкзака, сумки) — это значительно повысит устойчивость. Берегите штатив от песка и влаги. Механизмы зажимов и головка не являются пыле- и влагозащищёнными.

Итоговое впечатление

RayLab MT-Pro 32 — это отличное решение для тех, кому нужен компактный, лёгкий и функциональный штатив для работы в ограниченном пространстве. Он идеально подходит для предметной и студийной съёмки на столе, для копирования документов, для макросъёмки и для путешествий. Встроенная 3D-голова с быстросъёмной площадкой и пузырьковым уровнем, прочные ноги с клипсовыми зажимами и наличие крюка для груза делают его профессиональным инструментом в компактном корпусе. При этом штатив остаётся доступным и лёгким — его удобно брать с собой и использовать там, где полноразмерная конструкция была бы неудобна.