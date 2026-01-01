Raylab Travel 67 штатив 176 см алюминиевый сплав с головой

Штатив Raylab Travel 67 (алюминиевый, с головой, трансформер в монопод)
Raylab Travel 67 — это облегченный алюминиевый штатив, созданный специально для путешественников, блогеров и контент-мейкеров, которым важны мобильность, скорость и универсальность. Модель легко трансформируется в монопод и отличается ярким дизайном, который выделяет её в любой обстановке.
Основные характеристики
- Максимальная высота штатива: 176 см.
- Минимальная высота штатива: 54 см.
- Длина в сложенном виде: 57 см.
- Максимальная нагрузка: 4 кг.
- Вес: 1,65 кг.
- Материал: Алюминий.
- Количество секций: 3.
Ключевые особенности
- Трансформация в монопод: Центральная штанга легко вынимается и превращается в телескопический монопод длиной от 42 до 162 см для селфи, репортажной или тревел-съемки.
- Клипсовые зажимы: Обеспечивают быструю и надежную фиксацию секций ног.
- Регулируемый угол наклона ног: Позволяет устанавливать штатив на неровной поверхности или для съемки с низкого ракурса.
- Выдвижная центральная колонна: Обеспечивает дополнительную высоту и комфорт при съемке.
- Яркий дизайн: Штатив выделяется цветом, что полезно для быстрого поиска в кадре или на локации.
Для чего используется
Штатив Raylab Travel 67 является универсальным решением для широкого круга задач:
- Путешествия и тревел-фотография: Легкий вес и компактные размеры делают его идеальным спутником.
- Влоггинг и съемка себя: Монопод идеально подходит для съемки селфи и репортажей.
- Студийная и портретная съемка: Надежная фиксация камеры весом до 4 кг.