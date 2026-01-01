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Raylab Travel 67 штатив 176 см алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 67 штатив 176 см алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 67 штатив 176 см алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 67 штатив 176 см алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 67 штатив 176 см алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 67 штатив 176 см алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 67 штатив 176 см алюминиевый сплав с головой

Raylab Travel 67 штатив 176 см алюминиевый сплав с головой

Raylab
Артикул: DAN-9139

Штатив Raylab Travel 67- высокий штатив облегчённой конструкции, созданный специально для путешественников и блогеров, где важны универсальность, скорость и небольшой вес. Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки от 54 до 176 см и вкупе с выдвижной центральной колонной позволяют добиться максимального комфорта при её проведении. Центральная штанга вынимается и с лёгкостью превращается в телескопический монопод длиной от 42 до 162 см для селфи или репортажной съемки.

Описание

Штатив Raylab Travel 67 (алюминиевый, с головой, трансформер в монопод)

Raylab Travel 67 — это облегченный алюминиевый штатив, созданный специально для путешественников, блогеров и контент-мейкеров, которым важны мобильность, скорость и универсальность. Модель легко трансформируется в монопод и отличается ярким дизайном, который выделяет её в любой обстановке.

Основные характеристики

  • Максимальная высота штатива: 176 см.
  • Минимальная высота штатива: 54 см.
  • Длина в сложенном виде: 57 см.
  • Максимальная нагрузка: 4 кг.
  • Вес: 1,65 кг.
  • Материал: Алюминий.
  • Количество секций: 3.

Ключевые особенности

  • Трансформация в монопод: Центральная штанга легко вынимается и превращается в телескопический монопод длиной от 42 до 162 см для селфи, репортажной или тревел-съемки.
  • Клипсовые зажимы: Обеспечивают быструю и надежную фиксацию секций ног.
  • Регулируемый угол наклона ног: Позволяет устанавливать штатив на неровной поверхности или для съемки с низкого ракурса.
  • Выдвижная центральная колонна: Обеспечивает дополнительную высоту и комфорт при съемке.
  • Яркий дизайн: Штатив выделяется цветом, что полезно для быстрого поиска в кадре или на локации.

Для чего используется

Штатив Raylab Travel 67 является универсальным решением для широкого круга задач:

  • Путешествия и тревел-фотография: Легкий вес и компактные размеры делают его идеальным спутником.
  • Влоггинг и съемка себя: Монопод идеально подходит для съемки селфи и репортажей.
  • Студийная и портретная съемка: Надежная фиксация камеры весом до 4 кг.

Комплектация

  • Штатив Raylab Travel 67 — 1 шт.
  • Чехол для хранения и переноски — 1 шт.

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