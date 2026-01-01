Raylab Travel 67 штатив 176 см алюминиевый сплав с головой

Артикул: DAN-9139

Штатив Raylab Travel 67- высокий штатив облегчённой конструкции, созданный специально для путешественников и блогеров, где важны универсальность, скорость и небольшой вес. Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки от 54 до 176 см и вкупе с выдвижной центральной колонной позволяют добиться максимального комфорта при её проведении. Центральная штанга вынимается и с лёгкостью превращается в телескопический монопод длиной от 42 до 162 см для селфи или репортажной съемки.

