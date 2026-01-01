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Raylab RL-W126S аккумулятор 1140 мАч
Raylab RL-W126S аккумулятор 1140 мАч

Raylab RL-W126S аккумулятор 1140 мАч

Raylab
Артикул: DAN-7516

Аккумулятор Raylab RL-W126S 1140 мАч.

Надежный и качественный источники питания, подобный Fujifilm NP-W126S. Емкость - 1140 мАч, напряжение - 7,4 В. Аккумулятор совместим с камерами Fujifilm X-T2, X-T3, X-PRO1, X-T1, X-T20, X-T10, X-E2s, X-A10, X-A3, X-A2, X-A1, X-M1, X-T30.

Описание

Raylab RL-W126S аккумулятор 1140 мАч

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